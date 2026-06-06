Reconocen abogados de Chihuahua liderazgo de Marco Bonilla en defensa institucional

Publicidad - LB2 -

Integrantes del gremio jurídico dialogaron con el alcalde sobre legalidad, justicia y fortalecimiento del Estado de Derecho.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Abogados provenientes de distintas regiones del estado sostuvieron un encuentro con el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, en el que abordaron temas relacionados con la legalidad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Durante la reunión celebrada en Palacio Municipal, representantes del gremio jurídico intercambiaron opiniones sobre los desafíos que enfrenta el país en materia de Estado de Derecho y la importancia de consolidar una cultura de la legalidad que contribuya al desarrollo de las comunidades.

- Publicidad - HP1

En su intervención, el presidente municipal destacó la relevancia de la labor que desempeñan las y los profesionales del derecho en la defensa de las instituciones y en la promoción de una ciudadanía informada y participativa.

“Hoy más que nunca México requiere estudiosos del derecho. Estamos viviendo tiempos donde necesitamos defender la legalidad, la justicia y nuestras instituciones”.

Bonilla señaló que uno de los principales retos actuales consiste en acercar el conocimiento jurídico a la población, con el propósito de que las personas conozcan plenamente sus derechos y cuenten con herramientas para ejercerlos.

Asimismo, compartió reflexiones sobre diversos temas de interés público y subrayó que la fortaleza institucional resulta fundamental para garantizar condiciones de seguridad, estabilidad y desarrollo para las familias.

Durante el encuentro, las y los asistentes expresaron su reconocimiento a la disposición del alcalde para dialogar sobre temas relacionados con la vida pública y el fortalecimiento democrático en Chihuahua.

“Necesitamos defender la legalidad, la justicia y nuestras instituciones”.

Los participantes coincidieron en la importancia de promover una mayor participación ciudadana y consolidar instituciones sólidas que permitan enfrentar los desafíos actuales del estado y del país, en un contexto donde el respeto al marco legal continúa siendo un elemento central para la vida democrática.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.