Participa Marco Bonilla en sesión de Ciudades Capitales y recibe Chihuahua distintivo nacional

La Clínica Metabólica Municipal fue reconocida con el Distintivo a la Excelencia Municipal 2025.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, participó en la XVI Sesión Plenaria de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), donde alcaldes del país intercambiaron experiencias y acordaron líneas de trabajo para fortalecer el municipalismo y mejorar la gestión local.

Durante el encuentro, el edil expuso acciones implementadas en la capital del estado en materia de transparencia, protección de derechos de niñas y niños, seguridad y desarrollo económico, entre otros rubros, destacando los resultados obtenidos en su administración.

En el marco de la sesión, el Gobierno Municipal de Chihuahua recibió el Distintivo ACCM a la Excelencia Municipal 2025, otorgado a programas que acreditan impacto social, innovación en políticas públicas y estándares de calidad en la gestión.

El reconocimiento fue entregado a la Clínica Metabólica Municipal “Mi Familia en Balance”, operada por el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), por su modelo de atención en materia de prevención y control de enfermedades metabólicas.

El distintivo se concede a iniciativas que implementan buenas prácticas de gobierno local, presentan impacto social medible y cumplen con procesos de mejora continua, como parte de la evaluación realizada por la asociación.

En la misma sesión se llevó a cabo la toma de protesta de Javier Díaz González, presidente municipal de Saltillo, quien asumió la Presidencia de la ACCM para el nuevo periodo.

La Asociación de Ciudades Capitales de México agrupa a los gobiernos municipales de las capitales estatales con el propósito de generar coordinación intermunicipal y promover políticas públicas que fortalezcan la competitividad y calidad de vida en las ciudades.

