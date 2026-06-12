Cuestiona Estrada reforma a cabildos sin elección directa de regidores

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El coordinador de Morena advirtió que la propuesta debe discutirse junto con una reforma integral a la representación municipal.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, expresó reservas sobre la iniciativa que busca incorporar a los cabildos municipales a quienes compitan por una presidencia municipal y no obtengan el triunfo electoral.

La propuesta, presentada por representaciones del Partido del Trabajo, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, plantea que candidatas y candidatos derrotados en elecciones municipales puedan integrarse al cabildo, bajo el argumento de que representan a un sector de la ciudadanía que participó en las urnas.

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Estrada reconoció que la iniciativa contiene elementos que deben analizarse, pero advirtió que no puede discutirse de manera aislada sin abordar una demanda pendiente en la conformación de los ayuntamientos: la elección directa de regidores.

“Hay puntos a favor y puntos en contra; no quiero descalificarla. Un punto a favor que yo le veo es que el candidato a presidente municipal perdedor tiene una legitimación porque fue a buscar el voto de la ciudadanía”.

El legislador señaló que avanzar en una nueva figura de representación sin modificar el mecanismo de designación de regidores generaría una reforma incompleta al sistema municipal.

De acuerdo con el coordinador parlamentario, una alternativa más equilibrada sería permitir la incorporación de candidaturas no ganadoras a las alcaldías, pero acompañada de la elección directa de regidores para fortalecer la legitimidad democrática de todo el cabildo.

“El problema es que no hemos podido transitar a elegir en forma directa a regidores y ya vamos a hacer en forma directa otro plurinominal”.

Estrada sostuvo que el cabildo no se fortalece únicamente con la integración de una nueva figura, sino con mecanismos que permitan a la ciudadanía incidir de forma más directa en la elección de quienes integran los gobiernos municipales.

El diputado también cuestionó que exista interés en impulsar esta propuesta mientras permanece detenida la discusión sobre la elección directa de regidores, prevista como una reforma pendiente para el proceso electoral de 2027.

Finalmente, afirmó que cualquier modificación al sistema de representación municipal debe analizarse de forma integral y orientarse a ampliar la participación ciudadana en la conformación de los gobiernos locales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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