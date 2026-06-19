Capacita Desarrollo Rural binomios caninos para detectar gusano barrenador del ganado

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Cuatro médicos veterinarios y perros especializados reforzarán la vigilancia sanitaria en estaciones cuarentenarias de Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) inició la capacitación de cuatro médicos veterinarios que trabajarán con binomios caninos especializados en la detección del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), como parte de las estrategias para fortalecer la vigilancia zoosanitaria en el estado.

El programa contempla un proceso de formación con duración aproximada de un mes en Chihuahua, tras el cual los equipos serán enviados a entidades donde actualmente se han registrado casos de miasis para adquirir experiencia en escenarios reales de operación.

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Cada médico veterinario será asignado de manera individual a uno de los cuatro ejemplares caninos entrenados para la detección de esta plaga, informó el jefe del Departamento de Ganadería de la SDR, Juan Carlos Flores Márquez.

Una vez concluida la capacitación, los binomios serán desplegados inicialmente en las estaciones cuarentenarias de Charcos y Escalón, donde operarán en labores de inspección y vigilancia sanitaria del ganado.

Posteriormente, en caso de concretarse la apertura de cruces para exportación de ganado, los equipos podrían ser asignados a las estaciones de San Jerónimo y Palomas para reforzar los controles sanitarios.

Los ejemplares Dexter, Red, Onix y Rugal, de la raza Pastor Belga Malinois, fueron entrenados para identificar el aroma característico asociado al Gusano Barrenador del Ganado, una plaga que representa riesgos importantes para la actividad pecuaria.

La preparación estuvo a cargo del instructor K9 Alberto Baeza, quien empleó técnicas de impronta olfativa y muestras procedentes de regiones del país donde se han documentado casos de la enfermedad.

Durante las inspecciones, los caninos realizarán recorridos alrededor de los animales y, en caso de detectar indicios compatibles con la presencia del parásito, se activarán los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades competentes.

La incorporación de estos binomios busca fortalecer la detección temprana de posibles casos y proteger el estatus zoosanitario de Chihuahua, entidad reconocida por su importancia dentro de la actividad ganadera nacional.

La Secretaría de Desarrollo Rural señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente orientada a preservar la sanidad animal y respaldar a los productores pecuarios del estado, uno de los sectores económicos más relevantes para Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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