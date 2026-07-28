Entrega Estado 60 toneladas de maíz rolado a productores de Juárez y Guadalupe

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El apoyo forma parte del programa Cuenta Conmigo en el Campo y busca atender efectos de la sequía

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, entregó 60 toneladas de maíz rolado a productores de los municipios de Juárez y Guadalupe, como parte del programa estatal Cuenta Conmigo en el Campo.

El apoyo tiene como objetivo fortalecer la actividad agropecuaria en la región fronteriza, mediante la entrega de insumos que permitan a las y los productores mantener sus unidades productivas y reducir parte de los costos asociados a la alimentación del ganado.

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Miguel Núñez Nava, enlace regional de la Secretaría de Desarrollo Rural, señaló que este tipo de acciones buscan respaldar al campo chihuahuense, especialmente en zonas donde las condiciones climáticas representan un reto para agricultores y ganaderos.

De acuerdo con la dependencia estatal, el maíz rolado permitirá garantizar disponibilidad de alimento para el ganado durante la temporada de sequía, además de contribuir a la economía de las familias que dependen de la producción agropecuaria.

En los municipios de Juárez y Guadalupe se distribuyeron 30 toneladas de maíz rolado en cada localidad, en beneficio de 20 productores por municipio.

La Secretaría de Desarrollo Rural informó que el programa Cuenta Conmigo en el Campo está orientado a acercar apoyos e insumos a productores agropecuarios de distintas regiones del estado.

La estrategia busca fortalecer la productividad del sector y atender los efectos de la sequía, así como otras condiciones que afectan el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas en Chihuahua.

Con estas entregas, el Gobierno del Estado busca mantener el acompañamiento a productores locales y contribuir a que continúen con sus actividades productivas en municipios fronterizos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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