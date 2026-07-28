Invita Turismo a participar en Picacho Trail Run 2026 en Aldama

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La décima edición de la carrera se realizará el 2 de agosto con distancias de 21, 10 y 3 kilómetros

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Turismo, a través del Festival Internacional de Turismo de Aventura Chihuahua 2026, presentó la décima edición del Picacho Trail Run, competencia que se llevará a cabo el próximo 2 de agosto en el municipio de Aldama.

El evento forma parte del calendario oficial del FITA Chihuahua 2026 y busca promover el turismo deportivo y de naturaleza, además de fortalecer la actividad económica en municipios con vocación turística.

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El Picacho Trail Run contempla recorridos de 21, 10 y 3 kilómetros, diseñados para participantes de distintos niveles, quienes podrán recorrer paisajes naturales característicos de Aldama.

Para esta edición se espera la participación de corredores provenientes de Aldama, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Meoqui, Camargo y Ciudad Juárez, entre otros municipios de la entidad.

La presentación fue encabezada por Alejandra Villalobos, directora de Gestión Turística; la presidenta municipal de Aldama, Sandra Galindo; la organizadora de la competencia, Susana Gutiérrez; el organizador del Sotol Fest, Enrique Valencia; y el jefe del Departamento de Impulso a Programas Institucionales, Sergio Toledo.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, en su edición anterior el evento reunió a 173 participantes y alrededor de 500 espectadores, además de generar una derrama económica superior a 795 mil pesos.

La dependencia destacó que este tipo de actividades contribuye al comercio local y a los prestadores de servicios turísticos, al atraer visitantes y fomentar el consumo en la región durante los días de competencia.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de julio, por lo que las personas interesadas aún pueden registrarse para participar en alguna de las tres distancias programadas.

El Festival Internacional de Turismo de Aventura ha impulsado durante tres décadas eventos deportivos y recreativos en distintos municipios de Chihuahua, con el objetivo de promover destinos turísticos y fortalecer la economía regional.

La Secretaría de Turismo invitó a la ciudadanía a consultar el calendario oficial del FITA Chihuahua 2026 y las redes sociales institucionales para conocer más detalles sobre esta y otras actividades programadas.

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