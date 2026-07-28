Presenta Parque Central actividades deportivas y recreativas para agosto

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La agenda incluye el Triatlón de Verano 2026 y la carrera infantil Jump Jump Run en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación del Parque Central presentó la agenda de actividades deportivas y recreativas que se llevará a cabo durante agosto, con el propósito de ofrecer espacios de convivencia para las familias juarenses.

Rafael Butchart, coordinador del Parque Central, destacó que estas acciones responden a la instrucción de la gobernadora Maru Campos de fortalecer los espacios públicos como puntos de encuentro para la convivencia familiar, la práctica deportiva, el acceso a la cultura y el cuidado del medio ambiente.

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La agenda iniciará el domingo 2 de agosto con el Triatlón de Verano 2026, competencia que comenzará a las 6:00 de la mañana dentro de las instalaciones del Parque Central.

El triatlón contempla un recorrido de 300 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera, con categorías individual femenil, individual varonil y por equipos.

Las inscripciones para esta competencia pueden realizarse en la tienda Ciclopedia, ubicada en el cruce de las avenidas Tomás Fernández y Antonio J. Bermúdez, donde las personas interesadas podrán completar su registro.

El 30 de agosto se realizará la carrera recreativa Jump Jump Run, programada a partir de las 8:00 de la mañana y dirigida principalmente a niñas y niños.

La actividad contará con un recorrido de 20 inflables, tanto acuáticos como secos, con el objetivo de ofrecer una jornada de esparcimiento familiar dentro del Parque Central.

Para participar en la Jump Jump Run se deberá cubrir una cuota de inscripción de 350 pesos, que incluye playera conmemorativa, morral, medalla, número de corredor y acceso a todos los inflables.

Además, las y los participantes podrán formar parte del sorteo de dos viajes a Puerto Peñasco y Mazatlán, como parte de los incentivos contemplados por la organización.

La Coordinación del Parque Central invitó a las familias juarenses a participar en las actividades programadas durante agosto y a aprovechar el recinto como espacio público para la recreación, el deporte y la convivencia comunitaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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