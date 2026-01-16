Califica PAN reforma electoral como grave regresión democrática

Publicidad - LB2 -

El coordinador panista en el Congreso de Chihuahua advierte que la iniciativa federal busca concentrar el control de las elecciones y debilitar su carácter ciudadano.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, José Alfredo Chávez Madrid, calificó la propuesta de reforma electoral impulsada desde el Gobierno Federal como una grave regresión democrática que, dijo, pondría en riesgo los avances logrados en materia de autonomía y participación ciudadana en los procesos electorales.

El legislador señaló que la iniciativa, que se prevé sea discutida en el Poder Legislativo federal durante 2026, busca modificar de fondo las reglas electorales con miras a los próximos comicios, particularmente los de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados y se elegirá a 17 gubernaturas en el país.

Chávez Madrid sostuvo que la propuesta pretende devolver a México a esquemas propios del sistema hegemónico de la década de los setenta, cuando el control de las elecciones recaía en el partido en el poder, lo que —afirmó— debilitó por años la competencia política y la confianza ciudadana en los comicios.

De acuerdo con el coordinador panista, el objetivo central de la reforma sería retirar a los ciudadanos del conteo y organización de los votos, para colocar estas funciones bajo el control directo del gobierno federal, lo que calificó como un intento de apropiación de los órganos electorales.

“Consiste en desaparecer a las autoridades electorales y sacar a los ciudadanos del conteo de votos, para que sea el propio gobierno quien organice las elecciones”.

El diputado local advirtió que, a través de esta iniciativa, Morena buscaría obtener en la mesa legislativa una mayoría calificada que, a su juicio, no logró de manera plena en las urnas, mediante mecanismos como la transferencia de votos y cambios en la estructura electoral.

Finalmente, alertó que la reforma podría desincentivar la participación ciudadana, al establecer centros de votación y esquemas de control similares a los utilizados en regímenes autoritarios, lo que representaría —dijo— un retroceso en la vida democrática del país.

