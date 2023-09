Brighite Granados: Morena busca unidad. Partido asume coordinación con Claudia Sheinbaum

Publicidad - LB2 -

En un llamado a la unidad, Morena asume la coordinación con la agenda de la Dra. Claudia Sheinbaum y anuncia planes para fortalecer el movimiento político nacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La dirigente de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, ha anunciado que el partido adoptará las tareas de coordinación con la agenda nacional de la Coordinadora de Comités en Defensa de la 4T, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum. Tras los recientes acontecimientos internos en Morena, la estrategia es clara: llamar a la unidad y fortalecer la presencia del partido en todo el país.

El llamado a la unidad llega en un momento crítico para el partido, que busca alinear sus objetivos con los del Gobierno Federal. «Nosotros queremos hacer un llamado a la unidad a la participación de todos los personas que quieran fortalecer nuestro partido y que respeten los principios del mismo», enfatizó Granados.

- Publicidad - HP1

El plan de trabajo, avalado por el Consejo Nacional, abarca diversas metas, desde la consolidación de comités electorales hasta la conformación de alianzas con otros partidos como PT y PVEM. “En Morena nadie sobra y todos son necesarios”, remarcó Granados, reflejando la visión de inclusión que quiere promover el partido.

Una de las tareas más inmediatas será la gira nacional de la Dra. Claudia Sheinbaum, que comenzará el próximo 17 de septiembre. Se realizarán asambleas en plazas públicas de las capitales de las 32 entidades federativas, en las que se busca sumar voluntades para un «acuerdo por la unidad para la transformación», siguiendo la línea establecida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Con respecto a Marcelo Ebrard y su posicionamiento, Granados recordó que los estatutos de Morena no permiten corrientes ni facciones internas. «Será la Comisión de Honor y Justicia quien determine la procedencia de su solicitud», señaló. No obstante, destacó la importancia de Ebrard dentro del partido: «El compañero Marcelo es un gran dirigente, un gran compañero. No queremos que se vaya ni él, ni nadie de su equipo”.

Este llamado a la unidad por parte de Morena refuerza su papel como principal fuerza política del país y establece el escenario para las próximas contiendas electorales. Con estas medidas, el partido pretende solidificar su presencia en la arena política mexicana, alineándose estrechamente con las políticas y objetivos del gobierno actual.