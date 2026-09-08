Asume Arturo Medina presidencia de la JUCOPO y llama al consenso

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El coordinador del PRI encabezará la Junta de Coordinación Política durante el último año de la actual Legislatura.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política para el último año del actual ejercicio legislativo.

Al tomar protesta al frente de este órgano de gobierno del Congreso, Medina planteó como objetivos centrales privilegiar el consenso, proteger la pluralidad y fortalecer el diálogo entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo.

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El legislador priista señaló que el último año de la Legislatura representa una etapa relevante para avanzar en los temas que demanda Chihuahua, por lo que consideró necesario construir acuerdos a partir de coincidencias y mantener una relación institucional entre las bancadas.

Medina advirtió que el contexto electoral que acompañará este periodo hará todavía más importante preservar un clima de cordialidad y respeto dentro del Congreso del Estado.

“Consenso y pluralidad”.

El nuevo presidente de la JUCOPO sostuvo que ambos principios serán la base de su gestión, con el propósito de mantener la capacidad de diálogo del Congreso y cumplir con las responsabilidades legislativas frente a la ciudadanía.

Medina afirmó que la Junta de Coordinación Política debe funcionar como un espacio de entendimiento y construcción de acuerdos, evitando que las diferencias propias de la competencia electoral obstaculicen el trabajo parlamentario.

El coordinador del PRI señaló que los temas electorales no deben convertir al Congreso en un espacio de confrontación permanente entre fuerzas políticas, sino en una institución capaz de procesar diferencias mediante diálogo.

Finalmente, Medina sostuvo que el último año legislativo debe caracterizarse por la responsabilidad, el respeto institucional y la búsqueda de acuerdos, anteponiendo el interés de Chihuahua a cualquier diferencia partidista o coyuntura electoral.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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