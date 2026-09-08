Encabezará GPPRI Junta de Coordinación Política en tercer año legislativo

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La JUCOPO aprobó por unanimidad el proyecto de conformación para el tercer año de la 68 Legislatura.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad el proyecto de conformación de dicho órgano legislativo para el tercer año de ejercicio constitucional de la 68 Legislatura.

De acuerdo con el acuerdo aprobado, la presidencia de la JUCOPO será encabezada por el diputado Arturo Medina Aguirre, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

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El proyecto deberá pasar al Pleno del Congreso del Estado para su votación correspondiente, como parte del procedimiento legislativo para formalizar la integración del órgano de coordinación política.

Durante la reunión, la Secretaría Técnica recordó que al inicio de la Legislatura se estableció un acuerdo para que la JUCOPO fuera presidida de manera sucesiva por los grupos parlamentarios.

Conforme a ese esquema, el primer año correspondió al Grupo Parlamentario del PAN, el segundo año al Grupo Parlamentario de Morena y el tercer año al Grupo Parlamentario del PRI.

Las y los legisladores también reconocieron la labor del diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, quien concluye su periodo al frente de la JUCOPO durante el segundo año de ejercicio constitucional.

En la reunión se destacó que la gestión de Estrada Sotelo se desarrolló con acuerdos, transparencia y apertura al diálogo, además de desearle éxito en el último año de trabajos legislativos.

En el encuentro participaron Arturo Medina y Guillermo Ramírez, del GPPRI; Alfredo Chávez y Saúl Mireles, del GPPAN; Cuauhtémoc Estrada y Magdalena Rentería, de Morena; Francisco Sánchez y Alma Portillo, de Movimiento Ciudadano.

También estuvieron presentes Octavio Borunda, representante del Partido Verde; Irlanda Márquez y América Aguilar, representantes del Partido del Trabajo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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