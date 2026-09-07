Cuestiona Alfredo Chávez respuestas de Sheinbaum ante críticas ciudadanas

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El coordinador del PAN en el Congreso señaló que la presidenta descalifica inconformidades de ciudadanos y adversarios.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, cuestionó la forma en que la presidenta Claudia Sheinbaum responde a críticas e inconformidades expresadas por ciudadanos y actores de oposición.

El legislador panista consideró que la mandataria federal ha mostrado una actitud de intolerancia frente a quienes cuestionan decisiones o posturas de su gobierno, al señalar que las descalificaciones no se limitan a sus adversarios políticos.

“Vemos una presidenta frustrada, enojada, pero enojada no con la oposición, enojada también con los ciudadanos”.

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Chávez sostuvo que el problema rebasa la confrontación entre partidos cuando una inconformidad ciudadana termina siendo respondida desde el poder con señalamientos de carácter político.

El coordinador parlamentario cuestionó que desde las conferencias presidenciales se emitan acusaciones sin que exista una posibilidad equivalente de respuesta para quienes son señalados, lo que, afirmó, genera una relación desigual entre el Gobierno Federal y sus críticos.

De acuerdo con el legislador, Sheinbaum se coloca en una posición desde la cual acusa y juzga a sus adversarios, mientras mantiene una postura distinta frente a personajes vinculados con Morena.

Chávez contrastó esa actitud con lo que describió como un ambiente de mayor pluralidad política en Chihuahua, donde, dijo, las diferencias pueden mantenerse sin cerrar los canales de diálogo.

El diputado panista señaló que escuchar posiciones distintas, incluso cuando no exista coincidencia entre las partes, es una condición necesaria para la vida pública y para la relación entre gobierno, oposición y ciudadanía.

Finalmente, sostuvo que el ejercicio del poder debe permitir la crítica y la inconformidad ciudadana sin que éstas sean respondidas con descalificaciones políticas desde espacios institucionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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