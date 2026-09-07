Impulsa Jorge Soto reforma para transparentar valor catastral de propiedades

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La iniciativa busca dar certeza jurídica sobre la valuación de inmuebles, sin crear impuestos ni aumentar contribuciones.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Jorge Soto impulsa una reforma a la Ley de Catastro del Estado y al Código Municipal, con el objetivo de establecer reglas más claras para determinar el valor catastral de las propiedades en Chihuahua.

El presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública explicó que la iniciativa tiene un enfoque técnico y jurídico, por lo que no contempla nuevos impuestos, aumentos en contribuciones actuales ni impacto presupuestario o programático.

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La propuesta busca dar certeza jurídica a las familias chihuahuenses sobre cómo y bajo qué criterios se determina el valor de sus inmuebles, mediante parámetros objetivos, transparentes y previamente establecidos en la ley.

“Queremos reglas claras. Que una persona pueda saber por qué su propiedad tiene determinado valor catastral”.

Soto señaló que la reforma pretende precisar las reglas de valuación que aplican los municipios, con el fin de reducir márgenes de interpretación y fortalecer tanto los derechos de los contribuyentes como la operación de las haciendas municipales.

Como parte del análisis técnico participaron el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, Gabriel Valdez, así como especialistas y autoridades vinculadas con la materia catastral.

La iniciativa también plantea homologar conceptos y clasificaciones de predios con la legislación de desarrollo urbano, además de actualizar fórmulas y criterios utilizados para determinar los valores de inmuebles urbanos, suburbanos y rurales.

El legislador enfatizó que la reforma no modifica tasas ni tarifas del impuesto predial, sino que busca clarificar el procedimiento mediante el cual se determina el valor catastral, que posteriormente sirve como base para contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria.

“Esta reforma busca precisamente eso: reglas más claras, mayor certeza jurídica y no más impuestos”.

Soto indicó que contar con criterios uniformes permitirá a los contribuyentes conocer los elementos utilizados para valuar sus propiedades, mientras que los municipios tendrán parámetros más objetivos para aplicar sus funciones catastrales.

La reforma forma parte de un proceso más amplio de modernización del sistema de revisión catastral en Chihuahua, que incluye una plataforma digital desarrollada por el Congreso del Estado para sustituir procesos manuales en la revisión de tablas de valores municipales.

El diputado sostuvo que la combinación de herramientas tecnológicas, criterios homologados y reglas comprensibles debe traducirse en mayor certeza para las autoridades municipales y para las personas propietarias de inmuebles en el estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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