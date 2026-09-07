Destaca Arturo Medina coordinación con Pepe Yáñez por Guachochi

Publicidad - LB2 -

El coordinador de los diputados del PRI reconoció el trabajo del alcalde durante el segundo informe del Ayuntamiento de Guachochi.

Guachochi, Chih. (ADN/Staff) – Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, destacó la coordinación que ha mantenido con el alcalde de Guachochi, Pepe Yáñez, durante los últimos dos años.

Las declaraciones se dieron en el marco del segundo informe de gobierno del Ayuntamiento de Guachochi, donde Medina afirmó que el trabajo conjunto ha permitido gestionar recursos, impulsar proyectos y atender necesidades de las familias del municipio.

“Para la gente de Guachochi lo que sea y cuando sea”.

- Publicidad - HP1

El legislador señaló que, pese a las limitaciones presupuestales que enfrentan los municipios, la administración de Yáñez ha mantenido avances en obra pública, caminos rurales, servicios comunitarios y programas orientados a mejorar las condiciones de vida de la población.

Medina reconoció también el impulso al turismo en Guachochi, al señalar que esta actividad ha contribuido a posicionar al municipio como uno de los destinos con mayor proyección en Chihuahua y a generar mayor movimiento económico en la región serrana.

El coordinador parlamentario destacó además las acciones realizadas en materia deportiva, particularmente por el impacto que tienen en niñas, niños y jóvenes, a quienes consideró un sector clave para el futuro de la Sierra Tarahumara.

“Pepe ha dado una lección de cómo se gobierna sin pretextos”.

Medina sostuvo que los avances presentados durante el informe también son resultado de la participación de las familias de Guachochi, al afirmar que la sociedad ha trabajado junto a su gobierno para fortalecer al municipio.

El diputado priista reiteró que mantendrá una agenda cercana a Guachochi y aseguró que continuará trabajando con Pepe Yáñez para defender los intereses del municipio y de la región serrana.

Finalmente, Medina afirmó que la coordinación entre autoridades será fundamental para enfrentar los retos presupuestales y sociales de la Sierra Tarahumara, así como para dar continuidad a proyectos de infraestructura, servicios y desarrollo comunitario.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.