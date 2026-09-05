Reconoce PRI avances y señala pendientes en movilidad y servicios en Juárez

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La regidora Mireya Porras planteó que la oposición debe actuar como contrapeso y revisar los retos pendientes de la ciudad

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La regidora Mireya Porras Armendáriz, representante del Partido Revolucionario Institucional en el Ayuntamiento, reconoció avances de la administración municipal en seguridad, participación ciudadana y apoyos educativos, durante su posicionamiento por el Segundo Informe de Gobierno del presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

La edil sostuvo que el papel de la oposición no debe entenderse como obstrucción, sino como un contrapeso responsable para cuestionar, reconocer resultados y representar las demandas de la ciudadanía.

“Hoy reconozco lo que se ha hecho bien, pero también señalo lo que todavía está pendiente”.

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En materia de seguridad, Porras Armendáriz destacó la reducción de homicidios dolosos y consideró positivo que Ciudad Juárez haya salido de la lista de las 10 ciudades más peligrosas del mundo.

También mencionó la operación de 3 mil 15 cámaras de seguridad, 553 puntos de monitoreo y 18 arcos lectores de placas, como parte de la infraestructura tecnológica utilizada para fortalecer las tareas de vigilancia.

Sin embargo, advirtió que la tecnología por sí sola no resuelve los problemas de inseguridad, por lo que planteó la necesidad de reforzar la capacidad operativa, la prevención, la investigación, la coordinación entre corporaciones y los resultados visibles en las calles.

La regidora reconoció además al secretario de Seguridad Pública Municipal por las acciones emprendidas para atender la salud mental de los policías y dar continuidad a programas iniciados desde la administración anterior.

“Cuidar a quienes nos cuidan no es un lujo, es una necesidad”.

Sobre el Presupuesto Participativo, Porras Armendáriz consideró que las obras seleccionadas directamente por la ciudadanía representan un ejercicio valioso de participación democrática, aunque señaló que este mecanismo no debe sustituir responsabilidades propias de la administración municipal.

La representante priista también reconoció las becas universitarias como una inversión en el futuro de los jóvenes, pero pidió avanzar hacia una política integral que incluya capacitación, empleo y oportunidades laborales al concluir su preparación académica.

Durante su intervención, destacó el trabajo realizado durante la administración encabezada por Cruz Pérez Cuéllar, así como la continuidad que Ortiz Orpinel ha dado al Gobierno Municipal desde que asumió la Presidencia Municipal en junio.

Porras Armendáriz consideró positivo que la transición se desarrollara con responsabilidad, madurez y continuidad institucional, lo que permitió mantener servicios y proyectos municipales en marcha.

La regidora puso énfasis en los problemas de movilidad y en el tiempo que diariamente pierden miles de juarenses en el tráfico, por lo que planteó una estrategia de largo plazo en materia de vialidades, mantenimiento, semáforos, infraestructura y planeación urbana.

Entre los pendientes, también señaló la necesidad de mantener atención en calles, servicios públicos y obras que respondan de manera directa a las necesidades de las colonias.

La edil afirmó que desde la representación del PRI mantendrá una postura de oposición constructiva, pero también firme y vigilante, con disposición para reconocer las decisiones que beneficien a la ciudad y cuestionar aquellas que considere equivocadas.

Porras Armendáriz concluyó que Ciudad Juárez no pertenece a un partido, gobierno o administración, sino a su gente, por lo que llamó a mantener el trabajo institucional con responsabilidad y visión de futuro.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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