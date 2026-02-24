Plantea Maru Campos que reforma electoral preserve instituciones democráticas

Publicidad - LB2 -

Gobernadora señala que órganos electorales son premisa básica para el conteo de votos

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora Maru Campos consideró que la eventual reforma electoral impulsada a nivel federal debe garantizar la permanencia de las instituciones encargadas de organizar y calificar los procesos comiciales en el país.

La mandataria estatal señaló que organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) y el Tribunal Estatal Electoral son fundamentales para la vida democrática, al asegurar la legalidad y transparencia en el conteo de votos.

“Estos organismos son la primera premisa para la democracia”.

Campos Galván sostuvo que, más allá de los ajustes que puedan plantearse en la legislación, lo prioritario es mantener estructuras institucionales que den certeza a la ciudadanía respecto a los resultados electorales.

En relación con propuestas como la eliminación de diputaciones plurinominales o la reducción de salarios en el Congreso, indicó que se trata de temas del ámbito federal que deben analizarse bajo criterios de costo-beneficio y evaluación de desempeño.

“Lo importante es que sí sigan contando los votos de los chihuahuenses, por los que tantos años luchamos”.

El posicionamiento se da en el contexto del debate nacional sobre posibles modificaciones al sistema electoral mexicano, un tema que ha generado discusión entre gobiernos estatales, fuerzas políticas y organismos autónomos.

