Destaca regidora del Partido Verde avances ambientales de la administración municipal

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Laura Ávalos reconoció el trabajo de Héctor Ortiz Orpinel en bienestar animal, ecología y atención a rezagos urbanos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La regidora del Partido Verde Ecologista de México, Laura Fernanda Ávalos Medina, destacó el trabajo del presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel durante su Segundo Informe de Gobierno, al señalar que el ejercicio de rendición de cuentas permite dimensionar avances y refrendar una visión compartida sobre el futuro de Ciudad Juárez.

Durante su posicionamiento, la edil afirmó que Ortiz Orpinel ha demostrado capacidad de diálogo, experiencia, sensibilidad y compromiso con la ciudad, además de disposición para construir acuerdos y escuchar distintas voces dentro del Ayuntamiento.

“Es un hombre que resuelve, un hombre de diálogo, con experiencia, sensibilidad y un profundo compromiso con la ciudad”.

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Ávalos Medina sostuvo que la administración municipal ha impulsado resultados relevantes en materia de bienestar animal, especialmente con la aprobación del nuevo Reglamento de Bienestar Animal para el Municipio.

La regidora señaló que esta política pública se ha fortalecido con acciones de esterilización, atención a denuncias y el reconocimiento de los animales como seres sintientes, lo que consideró un avance institucional en la protección animal.

También destacó la atención ante desafíos sanitarios como el gusano barrenador y la rickettsiosis, así como el fortalecimiento de fumigaciones a través de la Dirección de Ecología y programas como Juárez Limpio y Punto Limpio a tu Colonia.

En materia ambiental, Ávalos Medina resaltó acciones como el censo de ladrilleras, la reactivación de agentes ecológicos, la implementación de nuevas herramientas para facilitar denuncias ambientales y la creación del Reconocimiento Municipal al Mérito Ecológico de Ciudad Juárez.

La edil sostuvo que estas medidas reflejan una agenda ambiental que ha ganado espacio, estructura y relevancia dentro de las políticas públicas municipales.

También mencionó los esfuerzos para mejorar el acceso al agua en sectores que aún enfrentan rezagos de infraestructura, al considerar que se trata de uno de los temas prioritarios para el desarrollo urbano y social de la ciudad.

Ávalos Medina destacó además los avances para atender el problema de millones de llantas acumuladas en la ciudad, mediante la implementación de tecnología de pirólisis que permitirá transformar estos residuos y reducir su impacto ambiental.

“Estas son acciones que reflejan una agenda ambiental que ha ganado espacio, estructura y relevancia de las políticas públicas municipales”.

La regidora afirmó que el Partido Verde Ecologista de México se mantendrá como una fuerza política aliada, responsable y comprometida con el proyecto de gobierno encabezado por Ortiz Orpinel, así como con los intereses de Ciudad Juárez.

Ávalos Medina llamó a seguir construyendo acuerdos y dando resultados en favor de la ciudad, especialmente en temas ambientales, de salud pública, bienestar animal y sostenibilidad urbana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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