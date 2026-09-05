Presenta Ortiz Orpinel segundo informe ante el Ayuntamiento de Juárez

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El alcalde destacó avances en obra pública, seguridad, educación, recuperación de espacios y atención social

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, presentó este sábado el Segundo Informe de Gobierno de la Administración Municipal 2024-2027 ante el Ayuntamiento, en sesión solemne de Cabildo.

Durante el acto, el alcalde entregó formalmente el documento al secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla, correspondiente al periodo de gobierno iniciado en septiembre de 2024 y al cual ha dado continuidad al frente de la administración municipal.

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Ortiz Orpinel afirmó que Ciudad Juárez ha demostrado que los problemas considerados durante años como imposibles de resolver pueden enfrentarse con decisión, trabajo y una visión de gobierno cercana a la ciudadanía.

El alcalde sostuvo que la transformación de la ciudad no debe medirse únicamente en cifras, obras o inversiones, sino en los cambios que esos resultados generan en la vida cotidiana de las familias juarenses.

“La transformación tiene rostros, tiene historias, tiene familias y se vive todos los días aquí, en nuestra casa, en Ciudad Juárez”.

En su mensaje, reconoció la participación de regidoras, regidores, la Sindicatura Municipal, funcionarios, directores y trabajadores de las distintas dependencias, al señalar que los resultados de la administración son producto de un esfuerzo conjunto.

También destacó los posicionamientos de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento y aseguró que sus planteamientos serán considerados para continuar construyendo acuerdos en beneficio de la ciudadanía.

Entre los avances expuestos, Ortiz Orpinel resaltó acciones en pavimentación, iluminación, recuperación de parques, mejoramiento de escuelas, entrega de becas y programas dirigidos a niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y sectores en condición de vulnerabilidad.

El alcalde informó que durante los últimos cinco años se han construido más de 400 calles, atendido más de 145 mil baches, creado más de 140 parques nuevos y llevado iluminación a más de mil 300 espacios públicos de la ciudad.

Sostuvo que detrás de cada obra existe un beneficio directo para las familias, desde quienes ahora pueden ingresar por calles pavimentadas a sus colonias hasta niñas y niños que cuentan con espacios dignos para jugar y personas que transitan por vialidades mejor iluminadas.

En materia de seguridad, señaló que la estrategia municipal ha incluido el fortalecimiento de la Policía Municipal mediante equipamiento, tecnología y capacitación, además de coordinación con otros órdenes de gobierno, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Ortiz Orpinel afirmó que la prevención también requiere atender las causas de la violencia y la desigualdad mediante educación, becas, deporte, recuperación de espacios públicos, iluminación y atención a mujeres víctimas de violencia.

“La paz no solamente se vigila, la paz también se construye”.

El presidente municipal sostuvo que los avances en seguridad contribuyen al desarrollo económico, al generar condiciones de confianza para que las empresas mantengan inversiones y empleos en la frontera.

También reconoció retos pendientes para Ciudad Juárez, entre ellos la cobertura de agua potable y drenaje en algunos sectores, así como el transporte público. Aunque señaló que estos temas corresponden al Gobierno del Estado, afirmó que el Municipio continuará realizando gestiones y buscando recursos para contribuir a su atención.

En cuanto al estado de las calles, Ortiz Orpinel aceptó que persiste el reto de mejorar vialidades, por lo que aseguró que continuarán las inversiones en mantenimiento, pavimentación y atención de rezagos urbanos.

Durante la sesión solemne, representantes de Movimiento Ciudadano, Partido Verde, PRI, PAN, Partido del Trabajo y Morena expusieron sus posicionamientos sobre el informe, en los que reconocieron avances y plantearon áreas de oportunidad en movilidad, seguridad, pavimentación, servicios públicos, medio ambiente, educación y atención a colonias.

El alcalde reiteró que tomó nota de las observaciones realizadas y convocó a los integrantes del Ayuntamiento a mantener el diálogo y la construcción de acuerdos durante el periodo restante de la administración.

También pidió a funcionarios y trabajadores municipales mantener el ritmo de trabajo para consolidar los proyectos en marcha y preparar el cierre de gobierno con la misma intensidad con la que inició el proyecto.

Ortiz Orpinel afirmó que los resultados obtenidos en Ciudad Juárez demuestran la capacidad de la comunidad para superar rezagos históricos y construir nuevas oportunidades. En ese contexto, sostuvo que la experiencia desarrollada en la frontera puede trascender al ámbito estatal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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