Celebra IMDEJ Carrera de la Amistad Infantil 2026 en Ciudad Juárez

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Niñas, niños y adolescentes participaron en la edición infantil del tradicional evento deportivo organizado por el IMDEJ.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cientos de niñas, niños y adolescentes participaron este sábado en la Carrera de la Amistad Infantil 2026, realizada en el marco de la edición 57 de la tradicional competencia organizada por el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez.

La jornada deportiva se desarrolló con un ambiente familiar y condiciones climáticas favorables, lo que permitió que los menores disfrutaran de una de las actividades más esperadas dentro del programa de la Carrera de la Amistad.

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El director del IMDEJ, Juan Escalante, agradeció la participación de las familias que acudieron con sus hijos, así como el respaldo del presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, para la realización del evento.

“Estamos muy alegres de ver tantos niños corriendo”.

De acuerdo con el instituto, las competencias incluyeron categorías desde niñas y niños de 2 años y menores hasta participantes de 12 años cumplidos, con distancias adaptadas a cada edad.

Las carreras fueron de 15 a 100 metros, según la categoría correspondiente, con el objetivo de fomentar la actividad física, la convivencia familiar y el gusto por el deporte desde edades tempranas.

Al llegar a la meta, todas las niñas y niños participantes recibieron una medalla conmemorativa, como reconocimiento a su esfuerzo y entusiasmo durante la competencia.

Después de las carreras infantiles se llevó a cabo la carrera de botargas, una de las actividades recreativas que generó mayor interacción entre las familias asistentes, con caídas, acrobacias improvisadas y momentos de convivencia.

Como parte del cierre de la jornada, al mediodía se realizó una rifa de bicicletas nuevas y juguetes entre los participantes, con lo que concluyó la edición infantil de la Carrera de la Amistad 2026.

El IMDEJ destacó que este tipo de actividades buscan fortalecer la cultura deportiva en Ciudad Juárez y ofrecer espacios seguros de recreación para niñas, niños, adolescentes y sus familias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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