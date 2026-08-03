Encabeza Maru Campos Mesa de Seguridad en Cuauhtémoc

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La gobernadora revisó estrategias de seguridad, prevención social y resultados operativos con autoridades de los tres niveles de Gobierno.

Cuauhtémoc, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó la Mesa Estatal de Construcción de Paz en la ciudad de Cuauhtémoc, con el objetivo de dar seguimiento a las estrategias de seguridad implementadas en la región.

La reunión se llevó a cabo en el Subcentro Centinela, donde autoridades de los tres niveles de Gobierno revisaron el impacto de las acciones operativas y preventivas orientadas a garantizar la tranquilidad de las familias.

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Durante la sesión se abordaron programas enfocados en la atención de causas primarias y secundarias de la violencia, entre ellos visitas domiciliarias y campañas preventivas en distintas comunidades.

También se revisaron operativos conjuntos entre la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado, dirigidos a inhibir hechos delictivos en la región.

Las autoridades señalaron que, de manera paralela, se mantienen esfuerzos para atender necesidades alimenticias y de salud de la población, como parte de una estrategia integral de construcción de paz.

En la reunión se subrayó la importancia de concretar la instalación del C7 en Guadalupe y Calvo, proyecto que aún se encuentra pendiente por parte del Ayuntamiento, con el propósito de fortalecer la capacidad de vigilancia y respuesta en esa zona.

El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz, informó que del 27 de julio al 2 de agosto se ejecutaron 153 órdenes de aprehensión, además de 53 detenciones en flagrancia, 76 carpetas judicializadas y 23 sentencias condenatorias.

El funcionario expuso que, durante los 59 meses de la actual administración estatal, en comparación con el mismo periodo del gobierno anterior, se registra un incremento de 63 por ciento en carpetas de investigación concluidas y órdenes de aprehensión ejecutadas.

También reportó un aumento de 163 por ciento en carpetas judicializadas, 37 por ciento en casos con sentencia condenatoria y 30 por ciento en personas detenidas en flagrancia.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, informó que durante julio se registró la detención de 809 personas en toda la entidad.

El funcionario agregó que, en coordinación con personal de la Defensa Nacional, fue localizado y desmantelado un inmueble con material para la elaboración de artefactos explosivos en San Pedro de Chinatú, municipio de Guadalupe y Calvo.

Loya expuso que de 2021 a 2026 se ha registrado una reducción de 44 por ciento en homicidios en el territorio estatal, como parte de las acciones coordinadas de seguridad.

A la reunión asistieron el alcalde de Cuauhtémoc, Humberto Pérez; el fiscal de la Zona Occidente, Juan Carlos Portillo; el director de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc, Rafael Cavazos, y mandos militares de la región.

También participaron representantes de programas federales, del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de funcionarios estatales vinculados a la estrategia de seguridad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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