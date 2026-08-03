Aclara Desarrollo Rural que mosca estéril contra GBG no es identificable a simple vista

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La dependencia pidió a productores mantener medidas preventivas y reportar cualquier sospecha de larvas o gusaneras.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural aclaró que la mosca estéril liberada como parte de la estrategia nacional contra el Gusano Barrenador del Ganado no puede identificarse a simple vista.

La dependencia informó que el colorante verde utilizado durante el proceso de producción de estos insectos tiene fines de monitoreo científico, por lo que no debe asumirse que solo las moscas con esa tonalidad corresponden a ejemplares liberados.

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De acuerdo con la información técnica, al emerger de la pupa, la mosca estéril entra en contacto con un órgano denominado tilino, mediante el cual puede impregnarse temporalmente del pigmento.

Sin embargo, el colorante puede quedar oculto cuando dicho órgano se retrae y, en otros casos, desaparecer por el desgaste natural durante el vuelo, por lo que incluso una mosca sin coloración verde podría formar parte de las liberaciones realizadas en Chihuahua.

La identificación de estos insectos únicamente puede realizarse mediante revisiones especializadas en laboratorio, donde se analizan sus características y la posible presencia de micropigmentación.

La dispersión de moscas estériles forma parte de las herramientas para interrumpir el ciclo reproductivo de la plaga, aunque su efectividad depende también de la participación de productores pecuarios mediante acciones de prevención y reportes oportunos.

La Secretaría de Desarrollo Rural informó que mantiene la entrega de paquetes preventivos y la capacitación de productores en distintas regiones del estado.

La dependencia llamó a revisar de manera constante al ganado, mascotas y fauna silvestre, atender oportunamente cualquier herida y reportar de inmediato la presencia de larvas o gusaneras.

Los reportes pueden realizarse ante Senasica al 800 751 2100, ante la Secretaría de Desarrollo Rural al 614 429 3300, extensión 12559, o al 614 516 1248, así como ante el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria al 614 434 1902.

También se encuentra disponible la aplicación Rural App, compatible con dispositivos Android e iOS, mediante la cual se pueden realizar reportes de forma rápida y contribuir a las acciones de vigilancia sanitaria para proteger al estado frente al Gusano Barrenador del Ganado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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