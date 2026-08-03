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Reconoce Secretaría de Salud a 135 pasantes tras concluir servicio social

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POR Redacción ADN / Agencias
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Egresados de Medicina, Odontología, Enfermería, Terapia Física y Radiología prestaron servicio durante un año en centros de salud.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, a través del Distrito 2 Juárez, reconoció a 135 pasantes que concluyeron su servicio social, correspondiente a la generación agosto 2025-julio 2026.

Las y los egresados pertenecen a las licenciaturas en Medicina, Odontología, Enfermería, Terapia Física y Radiología, quienes durante un año prestaron servicio en distintos centros de salud de la ciudad.

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Durante ese periodo, las y los pasantes fortalecieron sus conocimientos profesionales mediante la atención directa a la población, como parte de su proceso de formación académica y práctica.

En la ceremonia de reconocimiento, las y los jóvenes agradecieron al personal del Distrito 2 Juárez y a la Secretaría de Salud por la oportunidad de aplicar lo aprendido en las aulas y adquirir experiencia para su ejercicio profesional.

El director del Distrito 2 Juárez, Rogelio Covarrubias, reconoció el esfuerzo y compromiso de cada uno de los pasantes, a quienes exhortó a desempeñarse con honradez, integridad, ética y empatía.

El funcionario señaló que estos valores son fundamentales para ofrecer una atención digna y de calidad a la población que acude a los servicios públicos de salud.

La coordinadora del Departamento de Enseñanza, Ariadna Sofía Acosta, destacó que el servicio social permitió a las y los egresados acompañar a personas que requerían atención, escuchar sus historias y contribuir a mejorar su bienestar.

La Secretaría de Salud señaló que este tipo de acciones fortalecen los servicios médicos mediante la preparación de profesionistas íntegros, comprometidos con la atención y el bienestar de la población.

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