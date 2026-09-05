Suspende IMIP recorrido ciclista en El Chamizal por Carrera de la Amistad

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La ruta El Chamizal-Heroico Colegio Militar será suspendida sólo este domingo; los demás recorridos continuarán activos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de Investigación y Planeación informó que el recorrido El Chamizal-Heroico Colegio Militar de la Cruzada por el Ciclismo será suspendido únicamente este domingo 6 de septiembre, con motivo de la realización de la Carrera de la Amistad.

El director del IMIP, Roberto Mora Palacios, explicó que la medida busca facilitar el desarrollo de la competencia pedestre, debido a la cantidad de participantes que se espera en la zona durante la jornada deportiva.

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El funcionario señaló que el recorrido de El Chamizal es uno de los puntos con mayor afluencia de familias y personas que acuden a utilizar la bicicleta y realizar actividades al aire libre, por lo que la suspensión será sólo por un día.

Mora Palacios precisó que los recorridos ubicados en el Estadio 8 de Diciembre y en la avenida Tomás Fernández continuarán con sus actividades de manera habitual, por lo que invitó a las familias juarenses a aprovechar esos espacios.

“Seguimos invitando a la gente a que salga con su bicicleta, con su familia, con sus hijos para esta convivencia”.

El funcionario destacó que la Cruzada por el Ciclismo busca promover el uso de la bicicleta como alternativa de movilidad, recreación y convivencia familiar en distintos puntos de Ciudad Juárez.

Por su parte, el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, señaló que esta iniciativa ha logrado reunir en cada jornada a una participación estimada de entre mil 500 y mil 700 personas, lo que refleja el interés ciudadano por contar con espacios seguros para actividades recreativas y deportivas.

El alcalde explicó que la Cruzada por el Ciclismo surgió como una iniciativa del Gobierno Municipal para generar espacios de convivencia y fortalecer la conciencia sobre el derecho de todas las personas a desplazarse por la ciudad mediante distintas alternativas de movilidad.

La actividad también busca que la bicicleta tenga mayor presencia como opción de traslado y recreación, al tiempo que permite a las familias disfrutar la ciudad en un ambiente ordenado y seguro.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a participar en los recorridos que permanecerán activos este domingo y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a la programación de las próximas jornadas de la Cruzada por el Ciclismo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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