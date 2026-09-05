Expone Ortiz Orpinel avances de cinco años de transformación en Juárez

Publicidad - LB2 -

El informe destacó resultados en obra pública, pavimentación, movilidad, servicios, educación, seguridad y atención social

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante el Informe de Gobierno del presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel, fueron presentados los principales avances de la transformación de Ciudad Juárez, con acciones desarrolladas durante los últimos cinco años en obra pública, movilidad, recuperación de espacios, servicios públicos, educación, seguridad y atención a las familias.

En la presentación se destacó que en 2021, durante la administración del entonces alcalde Cruz Pérez Cuéllar, inició un proyecto de transformación para la ciudad que actualmente tiene continuidad con Ortiz Orpinel, bajo la premisa de mantener rumbo, resultados y seguimiento a las obras y programas iniciados.

- Publicidad - HP1

La infraestructura fue uno de los rubros centrales del informe, al señalarse que durante este periodo se construyeron, rehabilitaron y recuperaron espacios en distintos sectores de la ciudad, con más calles, parques, áreas públicas e infraestructura educativa.

En materia de pavimentación, el Gobierno Municipal informó que se han atendido más de 2.5 millones de metros cuadrados, como parte de una inversión orientada a recuperar vialidades y mejorar las condiciones de movilidad en colonias y avenidas principales.

Durante la exposición se señaló que transformar Juárez no consiste únicamente en colocar asfalto y concreto, sino en conectar colonias, reducir tiempos de traslado, mejorar el entorno de las familias y recuperar espacios que durante años permanecieron abandonados.

Como parte de las acciones para mejorar la movilidad, la administración municipal implementa semaforización inteligente en 161 cruceros ubicados en 14 avenidas principales, con tecnología orientada a generar traslados más rápidos y seguros en zonas de alta circulación.

Otro de los ejes destacados fue el Presupuesto Participativo, mecanismo que durante estos años se consolidó como una herramienta para que la ciudadanía decida directamente cuáles obras requieren sus comunidades y en qué proyectos debe invertirse una parte de los recursos públicos.

La recuperación de parques y áreas públicas también formó parte de la estrategia municipal. En los últimos cinco años se han construido y rehabilitado 140 parques, mientras que cuadrillas de Parques y Jardines han realizado más de 30 mil acciones de mantenimiento.

De acuerdo con la administración, estas intervenciones buscan devolver espacios a niñas, niños y adolescentes, fortalecer la convivencia comunitaria y propiciar que las familias vuelvan a utilizar parques, canchas y áreas verdes en sus colonias.

En servicios públicos, el informe reportó avances en iluminación, limpieza y recolección de residuos. Actualmente, Ciudad Juárez cuenta con alrededor de 127 mil luminarias encendidas y se ha intervenido el alumbrado de más de mil 300 parques.

También se informó sobre la renovación del servicio de recolección de basura y el fortalecimiento de operativos permanentes de limpieza en las 48 avenidas más transitadas, 105 diques y 21 arroyos, además de programas como Cruzada por el Cambio y Juárez Amanece Limpio.

En educación, la administración municipal destacó una inversión superior a 800 millones de pesos destinada a infraestructura y programas educativos, con acciones como rehabilitación de planteles, construcción de domos y canchas, mejoramiento de espacios escolares y apoyos para estudiantes.

El informe planteó que invertir en niñas, niños y jóvenes representa una apuesta por el futuro de Ciudad Juárez, mediante oportunidades de desarrollo desde las escuelas, los espacios deportivos y las actividades culturales.

En materia de seguridad pública, el Gobierno Municipal reconoció que persisten retos importantes, pero destacó inversiones para fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal mediante cámaras, tecnología, patrullas, equipamiento y herramientas para los elementos.

También se resaltó la modernización del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata, con el propósito de utilizar tecnología e inteligencia para mejorar la atención de emergencias y fortalecer la capacidad de respuesta institucional.

Como parte de los resultados, se informó una reducción en el promedio mensual de homicidios, que pasó de 118 en 2021 a 74 durante 2025, mientras que en los primeros siete meses de 2026 se registró una disminución cercana al 40 por ciento.

El informe también destacó un cambio en la forma de gobernar, con un modelo en el que funcionarios y trabajadores municipales recorren colonias, escuchan directamente a la ciudadanía y dan seguimiento a las problemáticas desde el territorio.

En atención a mujeres, se informó sobre acciones para fortalecer la prevención y respuesta ante la violencia de género, mediante atención psicológica, jurídica y social a través del Instituto Municipal de las Mujeres, así como estrategias preventivas en comunidades.

La administración también señaló el fortalecimiento de mecanismos como el Protocolo Alba, enfocado en mejorar la coordinación y capacidad de respuesta ante desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas, bajo una estrategia de prevención, detección, atención, protección y acompañamiento.

La protección de niñas, niños y adolescentes fue presentada como un eje transversal del Gobierno Municipal, mediante acciones coordinadas por el DIF Municipal, presidido por Rubí Enríquez, con participación de dependencias de educación, salud, seguridad, cultura, deporte, desarrollo social, prevención y protección.

A cinco años del inicio del proyecto, el Gobierno Municipal sostuvo que existen avances en la transformación de Ciudad Juárez, aunque reconoció que aún quedan retos por atender. La administración encabezada por Ortiz Orpinel afirmó que mantendrá el compromiso de cuidar lo construido, concluir proyectos iniciados y avanzar en los temas pendientes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.