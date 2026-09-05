Reconoce regidora de Movimiento Ciudadano avances de la administración municipal

Publicidad - LB2 -

Gloria Mirazo destacó resultados en política social, infraestructura, servicios públicos y atención a grupos vulnerables

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La regidora de Movimiento Ciudadano, Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, reconoció los avances presentados por el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, durante su Segundo Informe de Gobierno, al señalar que gobernar Ciudad Juárez representa una responsabilidad mayor por la complejidad y diversidad de la ciudad.

Durante su posicionamiento, la edil afirmó que Juárez es una comunidad fuerte, trabajadora y diversa, integrada por mujeres y hombres que todos los días salen adelante y que esperan de sus autoridades respuestas, resultados y cercanía.

“Más allá de nuestras diferencias, hay algo que nos une, el compromiso con Ciudad Juárez y con su gente”.

- Publicidad - HP1

Mirazo de la Rosa señaló que desde el Cabildo existe la responsabilidad de escuchar a la ciudadanía, proponer, cuestionar y acompañar las acciones que generen beneficios reales para la comunidad.

La regidora destacó que durante el periodo informado se impulsaron acciones relevantes en materia social, infraestructura, alumbrado público, salud y atención a diversos sectores de la población.

También resaltó el trabajo dirigido a mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad, así como la incorporación de una mayor perspectiva de género dentro de la administración municipal.

En materia de prevención y atención, señaló que se han generado acciones de acompañamiento a víctimas de violencia mediante la coordinación entre distintas dependencias e instituciones.

Mirazo de la Rosa también mencionó avances en servicios públicos, al destacar programas como Punto Limpio, que han permitido atender necesidades en diferentes colonias, así como la participación de la Dirección de Limpia en estas tareas.

La regidora sostuvo que los resultados presentados deben mantenerse y fortalecerse, al considerar que un informe de gobierno también debe servir para revisar los desafíos pendientes y definir hacia dónde debe avanzar la administración.

Entre los principales retos, mencionó la movilidad, la seguridad pública, la salud, la salud mental, la desigualdad territorial, la economía y el medio ambiente, rubros en los que consideró necesario mantener atención permanente.

“Si algo merece Ciudad Juárez, es que quienes tenemos la oportunidad de servirle hagamos nuestro mejor esfuerzo para mejorarla”.

La edil felicitó al alcalde por su Segundo Informe de Gobierno y expresó su deseo de éxito para la etapa restante de la administración, con el llamado a seguir construyendo una ciudad con más oportunidades, bienestar y esperanza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.