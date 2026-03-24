Exhorta diputado del PAN al Senado a incluir medidas contra crimen en reforma electoral

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Propone anular elecciones con financiamiento ilícito y reforzar fiscalización de campañas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado recibió un Punto de Acuerdo para exhortar al Senado de la República a incorporar medidas contra la intervención del crimen organizado en la discusión de la reforma electoral conocida como “Plan B”, impulsado por el diputado del PAN, Ismael Pérez Pavía.

La iniciativa plantea fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en los procesos electorales, ante lo que el legislador considera vacíos en la actual propuesta de reforma a nivel federal, particularmente en materia de financiamiento ilícito.

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El diputado expuso que el contexto de violencia política en México exige acciones más contundentes, al referir que durante el proceso electoral de 2024 se registraron más de 23 candidatos asesinados y al menos 51 funcionarios víctimas de agresiones, mientras que en el primer trimestre de 2025 se reportaron 50 homicidios de actores políticos.

“No podemos permitir que el dinero ilícito siga decidiendo quién compite y quién gana. La democracia debe protegerse con reglas claras y con instituciones fuertes”

Entre las medidas propuestas destaca la nulidad de elecciones cuando se compruebe la participación del crimen organizado, así como el fortalecimiento de la fiscalización de recursos utilizados en campañas, con el objetivo de garantizar condiciones de equidad.

Asimismo, Pérez Pavía planteó que el Senado priorice el diálogo entre fuerzas políticas y evite modificaciones que debiliten a las instituciones electorales encargadas de organizar y validar los comicios en el país.

El exhorto busca incidir en la discusión legislativa federal para que se incluyan controles más estrictos frente a la injerencia del crimen organizado, en un contexto donde la seguridad y la integridad de los procesos electorales se han convertido en un tema central del debate público nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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