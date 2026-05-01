Aprueban reforma que endurece penas por abuso sexual en ejercicio profesional en Chihuahua

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La nueva disposición eleva sanciones hasta 16 años y medio de prisión cuando las víctimas sean menores de 14 años

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma al Código Penal que endurece las penas por abuso sexual cuando este sea cometido por personas que se aprovechen de su ejercicio profesional u oficio, medida impulsada por la diputada Xóchitl Contreras.

La legisladora informó que la modificación legal busca cerrar vacíos existentes en la legislación estatal, al incorporar como agravante el abuso cometido en contextos donde existe una relación de confianza entre la víctima y el prestador de servicios.

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“Hoy damos un paso firme para proteger a nuestras familias (…) en Chihuahua no hay espacio para quien traiciona la confianza de la gente”.

Con la reforma, el delito de abuso sexual simple bajo estas circunstancias incrementa su penalidad de un rango de seis meses a seis años, a uno de diez meses hasta diez años de prisión, fortaleciendo el castigo para quienes incurran en este tipo de conductas.

Asimismo, cuando la víctima sea menor de 14 años, las sanciones también se elevan de manera significativa, pasando de un rango de tres a diez años de prisión, a una pena que va de cinco años hasta 16 años y seis meses.

La iniciativa contempla casos en los que el agresor utilice su posición en ámbitos como servicios médicos, transporte, atención estética o terapéutica, donde la confianza y vulnerabilidad de las personas pueden ser aprovechadas.

“Es necesario aplicar penas más severas para quienes abusan de su posición profesional para cometer actos de abuso sexual”.

De acuerdo con lo expuesto, la reforma se alinea con instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará y con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reforzando el marco jurídico estatal en materia de protección a víctimas.

Con esta aprobación, el Congreso de Chihuahua avanza en la construcción de un marco legal más estricto y preventivo frente a delitos que vulneran la integridad física y la confianza de las personas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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