Reconoce Arturo Medina resultados de Marco Bonilla en Chihuahua Capital

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El coordinador del PRI en el Congreso destacó infraestructura, espacios deportivos, servicios públicos y manejo eficiente de recursos

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, reconoció los resultados presentados por el alcalde Marco Bonilla durante su Informe de Gobierno, al destacar avances en infraestructura, servicios públicos y atención a las colonias de Chihuahua Capital.

El legislador felicitó al presidente municipal y señaló que la capital del estado ha mantenido un ritmo importante de desarrollo, particularmente mediante obras de infraestructura vial, creación y mejoramiento de espacios deportivos, así como una prestación eficiente de servicios públicos.

“Hay resultados que están a la vista: una ciudad limpia, con obra pública importante, espacios para las familias y un gobierno que mantiene presencia y cercanía en las colonias”.

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Medina sostuvo que el trabajo realizado por la administración municipal debe reconocerse cuando genera beneficios visibles para la ciudadanía, especialmente en rubros que inciden directamente en la calidad de vida de las familias.

El diputado priista destacó también el manejo responsable y eficiente de los recursos públicos, al considerar que una administración debe traducir las contribuciones de la ciudadanía en obras, servicios y acciones concretas.

En ese sentido, señaló que el uso adecuado del presupuesto municipal permite atender necesidades urbanas, fortalecer espacios comunitarios y mantener servicios que impactan en la vida diaria de quienes habitan la capital.

Medina afirmó que reconocer los buenos resultados de un gobierno, independientemente de las filiaciones partidistas, representa un ejercicio sano para la vida democrática de Chihuahua.

“La política debe servir para construir, para señalar lo que debe corregirse, pero también para reconocer aquello que genera resultados positivos para la gente”.

El coordinador parlamentario indicó que, aunque pueden existir diferencias políticas y visiones distintas sobre diversos temas, la responsabilidad pública también exige reconocer cuando las acciones de gobierno se realizan de manera adecuada.

Finalmente, Arturo Medina felicitó al alcalde Marco Bonilla y a su equipo de trabajo, y expresó su deseo de que Chihuahua Capital continúe avanzando con obras, servicios eficientes y políticas públicas que fortalezcan su desarrollo y eleven la calidad de vida de las familias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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