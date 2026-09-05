Reconoce regidor del PAN apertura de Ortiz Orpinel y ofrece respaldo a Juárez

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Alejandro Jiménez planteó una oposición responsable, vigilante y dispuesta a acompañar decisiones que beneficien a la ciudad

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El regidor Alejandro Alberto Jiménez Vargas, representante del Partido Acción Nacional en el Ayuntamiento, reconoció el trabajo realizado por el presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel durante sus primeros meses al frente del Gobierno Municipal y ofreció respaldo a las decisiones que generen beneficios para Ciudad Juárez.

Durante su posicionamiento con motivo del Segundo Informe de Gobierno, el edil señaló que dos meses no son suficientes para resolver todos los problemas de una ciudad con las dimensiones y complejidades de Juárez, pero consideró que ese periodo permite comenzar a definir una forma de gobernar.

“Cuando a un Gobierno le va bien y trabaja por la gente, le va bien a Ciudad Juárez”.

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Jiménez Vargas felicitó al alcalde y le deseó éxito durante el tiempo que permanezca al frente de la administración municipal, al señalar que los resultados positivos de un gobierno tienen impacto directo en la comunidad.

El representante panista sostuvo que el informe representa una oportunidad para reconocer avances, pero también para identificar asuntos pendientes que requieren atención, seguimiento y capacidad de respuesta por parte de la administración.

En ese sentido, afirmó que Acción Nacional buscará desempeñarse como una oposición responsable, positiva y vigilante, con disposición para construir acuerdos cuando las decisiones favorezcan a la ciudad y para señalar los aspectos que considere necesario revisar.

El regidor reconoció que algunas direcciones municipales han mostrado apertura, disposición y resultados en la atención de necesidades planteadas desde el Ayuntamiento.

Sin embargo, consideró necesario mejorar la respuesta de otras áreas, especialmente para evitar que las gestiones ciudadanas permanezcan durante meses pasando de una dependencia a otra sin una solución clara.

Jiménez Vargas puso énfasis en la atención a colonias que aún enfrentan rezagos en servicios básicos, pavimentación y regularización de la tenencia de la tierra, temas que, dijo, requieren coordinación entre dependencias municipales.

El edil señaló que para la ciudadanía lo importante no es conocer qué oficina tiene competencia sobre un problema, sino recibir una respuesta concreta a necesidades que en algunos casos llevan años sin resolverse.

También llamó a los funcionarios municipales a mantenerse concentrados en sus responsabilidades y brindar atención de tiempo completo a las necesidades de las y los juarenses.

“Cuando una decisión sea buena para Ciudad Juárez contará con nuestro respaldo; cuando consideremos que algo no está bien, también contará con una postura clara, respetuosa y sustentada”.

Jiménez Vargas aseguró que ejercer una función de contrapeso no significa obstaculizar al Gobierno Municipal, sino contribuir para que las decisiones avancen en la dirección correcta.

El regidor afirmó que Ciudad Juárez necesita un gobierno de tiempo completo, una oposición que proponga y un Ayuntamiento que entienda que por encima de colores y partidos está la responsabilidad de servir a la ciudadanía.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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