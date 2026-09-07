Cuestiona Cuauhtémoc Estrada avance de reforma sobre Fiscalía Autónoma sin Parlamento Abierto

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El coordinador de Morena pidió resolver primero solicitudes de consulta y participación ciudadana antes de votar la reforma.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, cuestionó que avance el dictamen para dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía General del Estado sin resolver antes solicitudes de Parlamento Abierto y consulta ciudadana.

Durante la discusión del Asunto 1676 en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el legislador planteó que antes de definir el modelo de Fiscalía Autónoma, el Congreso debe cumplir con los mecanismos de participación establecidos en la Constitución local y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

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Estrada Sotelo sostuvo que la consulta y el Parlamento Abierto no son una petición discrecional, sino instrumentos previstos para permitir que la ciudadanía participe en los trabajos legislativos, especialmente cuando se trata de reformas de alcance constitucional.

“¿Será suficiente que sólo las y los diputados, 33 personas, aportemos a ese mejor modelo?”.

El coordinador morenista señaló que una reforma sobre la Fiscalía debe escuchar a colegios de abogados, académicos, víctimas, colectivos, instituciones, organismos de derechos humanos, el Poder Judicial y ciudadanía interesada en el tema.

Estrada Sotelo afirmó que existen solicitudes por escrito para realizar un Parlamento Abierto, entre ellas una presentada por él mismo y otra atribuida al presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, además de solicitudes de consulta formuladas por organizaciones que representan a sectores vulnerables.

El legislador pidió que la Comisión de Gobernación se pronuncie expresamente sobre esas solicitudes, ya sea para aprobarlas o rechazarlas, pero no omitirlas mientras se avanza en la votación del dictamen.

También cuestionó que se plantee realizar ejercicios de participación después de aprobar el dictamen constitucional, al considerar que la consulta debe ser previa a la decisión legislativa y no limitarse a una etapa posterior de leyes secundarias.

“Pueden tener los votos, lo que no tienen es la razón”.

Estrada Sotelo señaló que en esta etapa no buscaba entrar al fondo del modelo de Fiscalía Autónoma, sino garantizar que el proceso legislativo cumpla con las obligaciones constitucionales y permita la participación de quienes tienen conocimientos o intereses legítimos en la materia.

El coordinador de Morena también pidió revisar las solicitudes de consulta dirigidas a pueblos originarios y personas con discapacidad, al advertir que no deben quedar sin respuesta antes de avanzar en una reforma constitucional.

El legislador sostuvo que el debate sobre la autonomía de la Fiscalía no debe reducirse a una correlación de votos dentro del Congreso, sino construirse mediante un proceso abierto, democrático y jurídicamente sólido.

Finalmente, Estrada Sotelo reiteró que una reforma de esta relevancia para el funcionamiento del Estado y el acceso a la justicia debe incorporar a todos los sectores interesados y desarrollarse con pleno respeto a los mecanismos de participación previstos en la Constitución.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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