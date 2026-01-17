Concluye con éxito la séptima Carrera Binacional Run Internacional 10K

Publicidad - LB2 -

Más de 3 mil corredores recorrieron El Paso y Ciudad Juárez en una jornada deportiva y cultural sin incidentes.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con un ambiente festivo y una mañana fresca, concluyó con éxito la séptima edición de la Carrera Binacional Run Internacional The U.S.–México 10K, en la que participaron más de 3 mil corredores debidamente inscritos que recorrieron una ruta trazada entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez.

La salida se dio a las 8:00 de la mañana sobre la avenida Oregón, a un costado de Plaza San Jacinto, en territorio estadounidense. Quince minutos después, el contingente ingresó a Ciudad Juárez por el puente internacional Stanton–Lerdo, donde fueron recibidos con música en vivo por parte de la Banda Musical Municipal.

En suelo juarense, los participantes completaron cinco kilómetros de recorrido, atravesando vialidades representativas del primer cuadro de la ciudad, entre ellas Heroico Colegio Militar, David Herrera Jordán, 5 de Mayo, Francisco Villa, 16 de Septiembre, Vicente Guerrero, Ignacio Mariscal y la avenida Juárez, resaltando el carácter histórico y cultural de la frontera.

Durante el trayecto, los corredores fueron animados con bailables folclóricos, exhibiciones de pachucos y automóviles clásicos, además de pasar por la ex Aduana Fronteriza, hoy Museo de la Revolución en la Frontera, sitio emblemático por haber albergado en 1909 el primer encuentro presidencial entre México y Estados Unidos.

“Para los corredores es un atractivo extra y un incentivo el tener estos puntos de animación, ya que permiten capturar recuerdos de su visita a esta frontera”, señaló Saraí de los Santos, del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez.

La meta fue instalada sobre el puente internacional Paso del Norte, donde los atletas cruzaron al ritmo de mariachi, acompañados por familiares y amigos. Ahí se confirmó que la jornada transcurrió sin incidentes, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

David Serna, coordinador del Circuito Atlético Pedestre, informó que el primer lugar general fue para Reyes Daniel Reyes Morales, de Ciudad Juárez, seguido por Héctor Sánchez, de El Paso, y Moisés Reyes, también juarense.

“Fue una competencia muy cerrada y de gran nivel, que consolida a esta carrera como una de las más importantes de la región”, destacó.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en El Paso, Texas, donde autoridades de ambos países coincidieron en destacar el carácter deportivo, cultural y de integración fronteriza que distingue a esta competencia binacional.

