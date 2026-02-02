Asegura Arturo Medina que Morena se fragmenta tras salida de Adán Augusto

Publicidad - LB2 -

El coordinador del PRI en el Congreso local advierte división interna rumbo a 2027 y 2030.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El coordinador de los diputados locales del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua, Arturo Medina, afirmó que la salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de senadores de Morena refleja una fragmentación acelerada del partido en el poder, con miras a los procesos electorales de 2027 y 2030.

El legislador consideró que este relevo no puede analizarse como un hecho aislado, sino como parte de una crisis interna más amplia dentro de Morena, en un contexto marcado por presiones políticas y señalamientos que, afirmó, buscan ser contenidos mediante ajustes estratégicos.

“Este movimiento no puede leerse de manera aislada. Responde, por un lado, a la descomposición interna de Morena y, por otro, a la urgencia del régimen de apagar escándalos vinculados con la narcopolítica”, señaló.

Medina sostuvo que los cambios en posiciones clave no atienden el fondo del problema, al considerar que el principal desafío del país es enfrentar la infiltración del crimen organizado en distintos ámbitos del aparato público, situación que, dijo, no se resuelve con relevos políticos.

El coordinador priista también acusó al partido en el gobierno de haber consolidado un modelo que ha normalizado prácticas como la corrupción, la opacidad y la concentración del poder, además de debilitar el federalismo y descuidar áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

“Estamos ante un modelo de gobierno que ha desatendido infraestructura, salud, educación de calidad y seguridad”, enfatizó.

En ese contexto, destacó que Chihuahua mantiene una postura firme frente a Morena, al señalar que la ciudadanía ha optado por cerrar el paso a ese proyecto político y defender la pluralidad, el equilibrio de poderes y el respeto a las instituciones.

Finalmente, Arturo Medina afirmó que, más allá del escenario electoral, el reto central es fortalecer la exigencia ciudadana de transparencia, legalidad y democracia, y aseguró que desde Chihuahua el PRI continuará fijando posición y actuando, dijo, con responsabilidad pública.

