Critica Arturo Medina ausencia de Sheinbaum durante inauguración del Mundial

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El coordinador del PRI en el Congreso de Chihuahua afirmó que la presidenta perdió una oportunidad de mostrar cercanía con la ciudadanía

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, Arturo Medina, cuestionó la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 y aseguró que la decisión proyectó una imagen de lejanía frente a las demandas de la población.

El legislador consideró que la ceremonia representaba una oportunidad para enviar un mensaje de unidad nacional y cercanía con la ciudadanía en un contexto marcado por diversos desafíos sociales y de seguridad.

“Frente a esa realidad, la presidenta optó por esconderse del pueblo en lugar de darle la cara”, expresó Medina.

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Durante su posicionamiento, el diputado señaló que distintos sectores mantienen demandas pendientes, entre ellos colectivos de madres buscadoras, integrantes del magisterio y ciudadanos que exigen mejores resultados en materia de seguridad pública.

El coordinador parlamentario sostuvo que el Gobierno Federal debe mantener una mayor cercanía con los sectores que demandan atención y respuestas a sus problemáticas. Asimismo, señaló que las madres buscadoras representan uno de los principales reclamos relacionados con la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

Medina afirmó que los retos nacionales requieren diálogo permanente con la ciudadanía y atención a las exigencias sociales, por lo que consideró importante que las autoridades mantengan presencia en espacios públicos de relevancia nacional.

“La gente esperaba una presidenta presente, cercana y dispuesta a escuchar. Lo que vio fue a una mandataria que prefirió evitar el contacto con la ciudadanía en lugar de enfrentar los reclamos de quienes exigen resultados”.

El legislador concluyó que la inauguración del Mundial constituía un escenario propicio para fortalecer la cercanía institucional con la población y reiteró su llamado a que el Gobierno Federal atienda las demandas planteadas por distintos sectores sociales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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