Refrenda Jaime Torres apoyo al campo durante Expo Cusi 2026

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El diputado del PAN participó en la inauguración de la feria regional, que reúne actividades ganaderas, comerciales, culturales y artísticas.

Cusihuiriachi, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local del Partido Acción Nacional por el Distrito 13, Jaime Torres Amaya, participó en la inauguración de Expo Cusi 2026, feria regional enfocada en la actividad ganadera, comercial, cultural y artística.

El legislador señaló que el encuentro representa un espacio para promover las tradiciones de Cusihuiriachi y fortalecer la economía de productores, comerciantes y familias vinculadas con el sector rural.

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Expo Cusi reúne a ganaderos, productores agropecuarios y habitantes de distintos municipios de la región, mediante actividades relacionadas con el campo, el comercio y las expresiones culturales locales.

Torres Amaya destacó que la feria también funciona como un punto de convivencia para las comunidades que integran el Distrito 13 y como una plataforma para difundir la identidad regional.

“Esta feria reúne a productores, ganaderos y familias para celebrar el trabajo, las tradiciones y la fortaleza del campo chihuahuense”.

Durante el acto inaugural, el diputado afirmó que mantendrá desde el Congreso del Estado el respaldo a iniciativas relacionadas con el desarrollo rural y la promoción de actividades productivas en los municipios de la zona.

El legislador sostuvo que el fortalecimiento del sector agropecuario requiere coordinación con productores y autoridades municipales, además de acciones que favorezcan la actividad económica de las comunidades.

Torres Amaya indicó que la realización de Expo Cusi permite visibilizar el trabajo de las familias del campo y conservar prácticas culturales vinculadas con la historia de Cusihuiriachi y de la región centro-occidental de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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