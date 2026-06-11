Avanza Congreso análisis de reformas electorales y municipales en Chihuahua

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Legisladores revisan iniciativas sobre paridad, representación indígena, voto en prisión preventiva y conformación de ayuntamientos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado continuó con el análisis de diversas iniciativas de reforma electoral y municipal presentadas por las distintas fuerzas políticas, con el propósito de fortalecer el marco normativo que regula los procesos democráticos y la integración de los ayuntamientos en Chihuahua.

Durante la sesión, diputadas y diputados revisaron el estado que guardan las propuestas legislativas y los objetivos de cada una de las iniciativas turnadas para su estudio y eventual dictaminación.

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Entre los temas abordados destacan modificaciones a la integración de los ayuntamientos, la representación proporcional, la paridad de género, las acciones afirmativas y el voto de personas en prisión preventiva, así como adecuaciones orientadas a armonizar la legislación estatal con disposiciones federales.

Una de las propuestas analizadas contempla cambios en la conformación de los cabildos mediante la regulación del número de regidurías de mayoría relativa y representación proporcional conforme a los límites establecidos por la Constitución federal.

Asimismo, se revisó la posibilidad de que quienes contiendan por una presidencia municipal y su suplencia puedan integrar simultáneamente la primera fórmula de la lista de regidores de representación proporcional.

La comisión también avanzó en el estudio de iniciativas que buscan establecer la acreditación obligatoria en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y derechos humanos para personas que aspiren a ocupar cargos de dirección y mando superior en el servicio público estatal.

Además, las y los legisladores analizaron propuestas relacionadas con la paridad transversal y acciones afirmativas destinadas a fortalecer la representación de grupos vulnerables y comunidades indígenas en los espacios de decisión pública.

Otro de los temas incluidos en la agenda fue la revisión de iniciativas para regular las facultades vinculadas con la impresión y resguardo de la documentación electoral, así como las adecuaciones necesarias para armonizar los criterios de no reelección con el marco jurídico federal.

Los trabajos forman parte del proceso de revisión de reformas que deberán analizarse dentro de los plazos legales previos al inicio del próximo proceso electoral, previsto para octubre de 2026.

En la sesión participaron las diputadas Joceline Vega, Jael Argüelles, América Aguilar e Irlanda Márquez, así como los diputados Guillermo Ramírez, Octavio Borunda, Cuauhtémoc Estrada, Francisco Sánchez, Jorge Soto y Alfredo Chávez, integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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