Reconoce Municipio labor de promotores de la salud en Ciudad Juárez

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La Dirección de Salud Municipal destacó su papel en la prevención de enfermedades y orientación a familias juarenses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día del Promotor de la Salud, el Gobierno Municipal reconoció la labor que realizan diariamente las y los promotores dedicados a la prevención de enfermedades, la promoción de hábitos saludables y el bienestar comunitario.

La Dirección de Salud Municipal destacó que este personal mantiene contacto directo con la ciudadanía a través del trabajo en territorio, donde brinda orientación sobre prevención, alimentación saludable, actividad física, higiene y otros factores relacionados con una mejor calidad de vida.

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La promoción de la salud fue señalada como una herramienta clave para prevenir padecimientos y fomentar una cultura de autocuidado, especialmente en sectores donde resulta necesario acercar información y servicios básicos a la población.

De acuerdo con la dependencia, las y los promotores cumplen una función de enlace entre las instituciones de salud y las familias, al detectar necesidades, orientar a la comunidad y promover acciones preventivas en distintos puntos de la ciudad.

El Gobierno Municipal resaltó el compromiso y la vocación de servicio de quienes desempeñan esta labor, al considerar que su participación contribuye a construir comunidades más informadas, participativas y responsables en el cuidado de su salud.

El trabajo de las y los promotores permite reforzar la prevención desde el entorno comunitario, mediante acciones de acompañamiento, información y seguimiento cercano a las necesidades de la población.

La administración municipal refrendó su compromiso de fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud, así como de continuar acercando información y servicios que permitan a las familias juarenses tomar decisiones informadas para cuidar su bienestar.

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