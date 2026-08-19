InicioEn la Salud

Reconoce Municipio labor de promotores de la salud en Ciudad Juárez

En la Salud

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

La Dirección de Salud Municipal destacó su papel en la prevención de enfermedades y orientación a familias juarenses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día del Promotor de la Salud, el Gobierno Municipal reconoció la labor que realizan diariamente las y los promotores dedicados a la prevención de enfermedades, la promoción de hábitos saludables y el bienestar comunitario.

La Dirección de Salud Municipal destacó que este personal mantiene contacto directo con la ciudadanía a través del trabajo en territorio, donde brinda orientación sobre prevención, alimentación saludable, actividad física, higiene y otros factores relacionados con una mejor calidad de vida.

- Publicidad - HP1

La promoción de la salud fue señalada como una herramienta clave para prevenir padecimientos y fomentar una cultura de autocuidado, especialmente en sectores donde resulta necesario acercar información y servicios básicos a la población.

De acuerdo con la dependencia, las y los promotores cumplen una función de enlace entre las instituciones de salud y las familias, al detectar necesidades, orientar a la comunidad y promover acciones preventivas en distintos puntos de la ciudad.

El Gobierno Municipal resaltó el compromiso y la vocación de servicio de quienes desempeñan esta labor, al considerar que su participación contribuye a construir comunidades más informadas, participativas y responsables en el cuidado de su salud.

El trabajo de las y los promotores permite reforzar la prevención desde el entorno comunitario, mediante acciones de acompañamiento, información y seguimiento cercano a las necesidades de la población.

La administración municipal refrendó su compromiso de fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud, así como de continuar acercando información y servicios que permitan a las familias juarenses tomar decisiones informadas para cuidar su bienestar.

Galería

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Mantiene Cruz Pérez Cuéllar ventaja en interna de Morena rumbo a gubernatura de Chihuahua

La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca al alcalde juarense con 44.6%, seguido por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Plumas

ÚLTIMA INSTANCIA | Proyecto alternativo de Nación, desde la Oposición

Nuestro presidente de la República propuso un “proyecto alternativo de Nación” que cautivó a...
Estado

Gestiona Alfredo “El Caballo” Lozoya con Gobierno de Jalisco impulso a empresas chihuahuenses

El diputado federal por Movimiento Ciudadano, Alfredo “El Caballo” Lozoya, sostuvo una reunión de...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto