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Visita Consejo del Adulto Mayor Eréndira Centro Cultural de las Fronteras

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POR Redacción ADN / Agencias
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Personas adultas mayores participaron en actividades culturales, recreativas y de convivencia durante el recorrido.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes del Consejo del Adulto Mayor “Eréndira”, coordinados por la Dirección General de Centros Comunitarios, realizaron una visita al Centro Cultural de las Fronteras, donde participaron en distintas actividades culturales y recreativas.

Durante el recorrido, las personas adultas mayores fueron recibidas con un concierto, actividad que propició un espacio de convivencia entre las y los asistentes.

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El grupo forma parte de las reuniones que se realizan en el Centro Comunitario Bertha Chiu, desde donde se promueven actividades de integración y participación para personas adultas mayores.

Posteriormente, las y los visitantes conocieron la cafetería del recinto, donde degustaron alimentos disponibles y adquirieron productos de su elección.

Como parte de la visita, el grupo se trasladó a la biblioteca, donde participó en una charla dedicada a recordar el Juárez de antaño, mediante la recuperación de historias, experiencias y recuerdos vinculados con la identidad de la ciudad.

El recorrido continuó en la sala inmersiva, donde observaron un video que despertó el interés de las personas asistentes y les permitió disfrutar de una experiencia audiovisual distinta.

Para concluir, las y los integrantes del Consejo del Adulto Mayor visitaron la sala de artesanías, donde conocieron y adquirieron diversos productos, por lo que varias personas regresaron a casa con una pieza como recuerdo.

Directivos de Centros Comunitarios destacaron la importancia de generar este tipo de actividades, al considerar que permiten fortalecer la convivencia, promover el acceso a la cultura y ofrecer espacios para compartir nuevas experiencias.

La dependencia municipal informó que continuará impulsando la participación de las personas adultas mayores en actividades que favorezcan su integración, recreación y acceso a espacios culturales.

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