¿Por qué fue Gálvez la escogida por cúpula de la derecha?

“La manipulación se produce cuando un individuo o grupo de individuos ejerce una toma de control del comportamiento de una persona o de un grupo, utilizando para ello técnicas de persuasión o de sugestión mental, en busca de eliminar las capacidades críticas o de autocrítica de la persona, esto es, su capacidad de juzgar o de rehusar informaciones u órdenes de quienes se dicen la controlan”

El debate de candidatos a la presidencia de la república del día de ayer nos da una muestra muy clara de lo que cada candidato trae y, sobre todo, lo que representa su carta de vida como peso específico para la decisión electoral de los ciudadanos, un debate ejercido entre la propuesta contra el descrédito.

Hay quienes esperaban del debate un baño de sangre por parte de la candidata opositora Gálvez en contra de la candidata de Morena, anhelaban que le dieran con todo lo que tienen de baterías sucias a la Dra. Sheinbaum, era su esperanza, eran sus apuestas, confiaban en la candidata Gálvez de que lo hiciera, como en el circo romano, querían sangre los opositores, poco les importaban las propuestas, querían que se aniquilara a la candidata de Morena con descrédito.

Y la Candidata Xóchitl Gálvez lo hizo y cumplió, se le lanzó a la Dra. Sheinbaum con todo lo que tiene, o sea nada, no hubo nada, absolutamente nada que pudiera haber “sangrado” a la candidata presidencial de Morena, era tal el encono manifiesto de la candidata opositora que lo reflejaba en su cara y no dejaba de voltear a ver a la Dra. Sheinbaum cada vez que intentaba desacreditar, a quien por cierto no la incomodó en ningún momento.

Mas sin embargo en las reviradas de la Dra. Sheinbaum era manifiesto las reacciones de sumo enfado en el rostro de la candidata opositora.

Creo yo que el debate fue un debate de actitudes, de confirmación de propuestas y de confirmación de las baterías existentes para demeritar, por un lado el auto control y por el otro lado la manifestación facial de la incomodidad, el descontrol.

Bien, ahora veamos porque Xóchitl Gálvez Ruiz es hoy la candidata de los que alguna vez fueron los partidos mayoritariamente aplastantes de la vida política de México, una candidata impuesta por la cúpula de la élite empresarial y política.

Hay que entender que sobrestimaron el rechazo al presidente López Obrador y consideró la élite encabezada por Claudio X González que la calidad del candidato ellos la podrían fabricar y en consecuencia vender como la alternativa para el país.

Si usted observa Xóchitl Gálvez no guarda aceptación por ninguno de los tres dirigentes de los partidos que la postulan, más sin embargo guarda toda sumisión a quien realmente la impuso como candidata presidencial.

Xóchitl Gálvez se manifiesta candidata ciudadana y quien habla y “promueve” de la ciudanización de la política es precisamente Claudio X González y, para tal efecto, tiene a su servicio para su utilización cientos de membretes de la “sociedad civil”, baste recordar la concentración en el zócalo del 18 de febrero 2024 bajo el lema de “Marcha por la Democracia”, siendo Claudio X González quien la hizo candidata y fue el mismo CXG quien la retiró de esa concentración, increíble la forma en que la manipulan y la candidata se aguanta porque esta sumisa a la directriz de CXG.

Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz hoy es candidata presidencial porque consideraron que era manipulable íntegramente, ningún candidato presidencial hubiera permitido una concentración, de 90,000 asistentes, sin ser una concentración para la promoción de su candidatura y menos que se le hubieran otorgado los reflectores a otro personaje, Xóchitl Gálvez por ley no podía asistir a la concentración en el zócalo en Febrero pero, CXG si podía cambiar la fecha de la concentración para los primeros días de marzo y darle ese impulso a su candidata, solo faltaban 13 días, y la candidata se sujetó a la decisión de CXG sin aspavientos.

La candidata Gálvez no ha sido capaz de ni siquiera hacer nombramientos de su equipo de colaboradores, se los han impuesto y todos han fallado, ninguno de los impuestos ha sido capaz de aportar nada positivo a la campaña de Gálvez, todos son personajes relacionados con lo peor de la política del pasado y obvio que eso le resta credibilidad a la candidata, y lo ha tenido que aceptar.

La candidata Gálvez no ha tenido el presupuesto necesario para una campaña presidencial, ella misma ha señalado que le han pichicateado los recursos y ha tenido que “solicitarles” a los partidos que la nombraron su candidata los recursos, no tiene ni los recursos de los empresarios vía CXG y no ha podido dar golpe de timón para corregir su campaña presidencial, no puede porque nació sumisa y seguirá sumisa, por eso la hicieron candidata presidencial en el juego de nominaciones, a los liderazgos de los partidos PRI-PAN-PRD no les interesaba competir por la presidencia y cedieron la carnada a CXG y, ante el peligro de que se la tumbara Beatriz Paredes, bajan a todo mundo de la campaña por la candidatura y luego desconocen a Beatriz Paredes quien es obligada a bajarse y dejar sola a Xóchitl Gálvez.

Pero ya se dio cuenta la candidata Gálvez de donde esta parada y que fue usada, y lo está siendo, por eso son los estertores de Xóchitl de sacudirse de los partidos, solo que está tan copada que no lo puede hacer, lo mismo le sucedería si llegara a la presidencia, sería totalmente copada y no manejaría ni a la chacha de su casa, el poder total lo hubiera tenido CXG… y a eso le apostó pero se equivocó.

Hacer sumas y restas desde la oficina cualquiera lo hace pero trabajar y convencer en campo es otra cosa, la misma historia de Xóchitl Gálvez la limita a poder convencer al pueblo elector, ella puede convencer sin duda alguna a los membretes de la “sociedad civil” de CXG y nada más.

Yo no sé si Xóchitl Gálvez no quiso meterle candela al debate porque escucho a los de la derecha, y a los conservadores, inconformes porque no hizo lo que se le pidió de aventar toda la batería de deméritos que según esto poseen y llevaba la candidata al debate y, escuchándolos, parece ser que no quiso hacerlo o de plano no pudo con el debate.

A la salida del debate vuelve a arremeter contra las dirigencias de los partidos cuando la cuestionan, buscando deslindarse de ellos, y no es la primera vez, pero no puede hacerlo realidad, está copada por los partidos y CXG esta arrinconando lagrimeando su error y su impotencia ante lo contundente de la realidad y la derrota.

Hay algo clarísimo al final de todo este proceso electoral, la candidata presidencial del PRI-PAN-PRD y CXG será la gran perdedora ya que no tiene asegurado absolutamente nada, mientras los liderazgos de los partidos tienen aseguradas sus plurinominales y aún a sabiendas de eso la candidata Gálvez no puede ni chistar.

Creo que estamos ante el ocaso anunciado de un partido, el PRD, y la degradación hasta el mínimo requerido del PRI.

Dentro del PRI y del PAN se viene tormentas muy poderosas generadas por la militancia que aún son leales a los partidos donde incluso la permanencia de los liderazgos en las plurinominales estarán en altísimo riesgo, la misma militancia los llevará a rendir cuentas hasta llegar a la expulsión, las militancias serán las que tendrán la obligación de rescatar sus partidos y retomar sus orígenes que en el neoliberalismo perdieron.

Por sumisa la gran perdedora de estos tiempos electorales será la candidata presidencial del PRI-PAN-PRD Xóchitl Gálvez, sencillamente no le tocará nada para continuar en la palestra política, al contrario, cargará sobre sus hombres la vergonzosa y apabullante derrota y sin posibilidad de mantener preferencias en contratos en el gobierno, por todos lados pierde.

Será una masacre política intestina por lo que quedará de los partidos PRI y PAN al término de las elecciones, es muchísimo el daño que le han hecho a sus propios partidos Alejandro Moreno y Marko Cortez, vendieron sus partidos a CXG y mandaron al olvido a su militancia.

Resurgirán nuevos liderazgos partidistas y ahí es donde puede…

