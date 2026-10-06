Entrega Municipio 794 mochilas y loncheras a estudiantes

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Los apoyos fueron distribuidos en primarias y preescolares como respaldo a la economía de familias juarenses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal entregó 794 mochilas y loncheras a estudiantes de escuelas primarias y preescolares, como parte de las acciones de apoyo orientadas a contribuir a la economía de las familias juarenses.

La entrega se realizó a través de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales y sus distintas dependencias, con distribución directa en planteles educativos de la ciudad.

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César Alberto Tapia Martínez, titular de Servicios Públicos, señaló que estas acciones buscan acompañar a niñas y niños durante su formación escolar, además de respaldar a las familias que diariamente cubren gastos relacionados con la educación.

En esta jornada, Servicios Públicos entregó 481 mochilas, de las cuales 130 fueron destinadas a la Escuela Primaria Constitución y 351 a estudiantes de ambos turnos de la Escuela Primaria Aurelia Calderón de Escobar.

Por su parte, la Dirección del Rastro entregó 181 loncheras en dos planteles de preescolar: 96 en el Jardín de Niños Adolfo López Mateos y 85 en el preescolar Federico Froebel.

La Dirección de Limpia se sumó a la jornada con la distribución de 132 loncheras en el Jardín de Niños Eloísa García Buruel y el Preescolar Bonampak.

Tapia Martínez indicó que estas acciones forman parte del trabajo cercano que Servicios Públicos mantiene con escuelas de distintos sectores de Ciudad Juárez, no solo mediante apoyos directos, sino también con intervenciones para mejorar sus espacios.

El funcionario informó que hasta el momento se han intervenido más de 710 escuelas y se han instalado más de 159 domos, además de otros apoyos canalizados a instituciones educativas mediante el Presupuesto Participativo.

“Seguimos llevando apoyo a las escuelas porque sabemos que representa un respaldo para las familias y sobre todo una motivación para nuestras niñas y niños”.

El director general de Servicios Públicos reiteró que las entregas continuarán durante los próximos días en distintos planteles, con la participación de las dependencias que integran el área municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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