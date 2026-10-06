Entrega Seguridad Vial 186 loncheras a estudiantes de preescolar

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El apoyo fue otorgado a niñas y niños del Jardín de Niños Bertha Tarín Amaya como parte de una jornada de proximidad social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación General de Seguridad Vial, entregó 186 loncheras escolares a estudiantes del Jardín de Niños Bertha Tarín Amaya.

El apoyo fue destinado a igual número de alumnas y alumnos del plantel, como parte de las acciones orientadas a respaldar la economía familiar y motivar la continuidad de la formación académica desde el nivel preescolar.

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Jesús Manuel García Reyes, titular de Seguridad Vial, informó que la entrega permitió convivir con las y los estudiantes y mantener presencia institucional en el entorno escolar.

La actividad formó parte de una jornada de proximidad social impulsada por personal de la Coordinación General de Seguridad Vial.

De acuerdo con la dependencia, estas acciones buscan fortalecer la relación entre las instituciones municipales, la comunidad educativa y las familias juarenses.

García Reyes señaló que la entrega de loncheras se suma a los programas de apoyo que promueve el Gobierno Municipal mediante distintas dependencias.

La Coordinación General de Seguridad Vial reiteró su compromiso de mantener presencia en espacios escolares, con actividades enfocadas en la cercanía comunitaria, la prevención y el acompañamiento a niñas y niños.

El Municipio indicó que este tipo de jornadas forman parte de los esfuerzos para apoyar a la niñez juarense y promover una comunidad más solidaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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