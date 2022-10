México viola el T-MEC con EEUU al aceptar médicos cubanos, denuncian congresistas

​Congresistas estadounidenses y mexicanos advirtieron al presidente López Obrador que contratar a médicos cubanos bajo condiciones de “esclavitud moderna” lo hace “cómplice” de las violaciones de los DDHH de Cuba y hace peligrar su estancia en el T-MEC.

​Congresistas de EEUU y México denunciaron este viernes que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador viola los términos del Tratado de Libre Comercio México-EEUU-Canadá (T-MEC) al aceptar el trabajo “esclavo” de médicos enviados por Cuba.La representante del distrito 27 de la Florida, María Elvira Salazar, se unió a la diputada Mariana Gómez del Campo y el senador José Alfredo Botello, ambos del Congreso mexicano, para denunciar lo que consideran “tráfico humano” por parte de López Obrador y su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel.

“En el capítulo 23 del T-MEC dice muy claramente que los firmantes no pueden involucrarse en tráfico humano ni trabajo forzado. Los médicos cubanos firman contratos sin saber cuál es su salario. Al final solamente reciben un 5 % de lo que México le está pagando al régimen castrista, que no sabemos cuánto es porque México no quiere revelar las cifras”, dijo Salazar en una conferencia de prensa celebrada en Miami, Florida.

La congresista republicana advirtió al presidente mexicano que al firmar acuerdos con La Habana se está haciendo “cómplice de la miseria de los cubanos” en la isla y aseguró que ya envió una carta al Departamento de Trabajo estadounidense para que investigue a México y su posible violación.

La exportación de servicios profesionales, especialmente en Medicina y Educación, es una de las principales fuentes de ingreso del gobierno cubano.

Las llamadas misiones médicas están conformadas por especialistas altamente calificados, aunque activistas denuncian que junto a ellos viajan agentes encubiertos de la seguridad cubana De acuerdo con cifras dadas a conocer por La Habana, más de 20.000 profesionales de la isla trabajan en unas 55 naciones.

Varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos han denunciado los contratos de estos profesionales como una modalidad de “esclavitud moderna”, puesto que el gobierno cubano se queda con más del 70 % del salario que los países pagan por emplear a los médicos, quienes solo reciben un pequeño por ciento.

El Gobierno cubano nunca ha revelado cifras de salarios ni el porcentaje que recibe por el trabajo de sus profesionales en el exterior.

La mexicana Mariana Gómez del Campo recordó que con la pandemia de COVID-19 llegaron a México 500 médicos y dijo que “ahora van a llegar 500 más” para ser destinados a zonas rurales, en lo que llamó “el pretexto perfecto para sostener lo que a todas luces es una violación constante a los DDHH de estas personas”.

“Se están violando los derechos a la privacidad, la libertado de expresión, asociación y libre movimiento. Los médicos cubanos tienen que entregar pasaporte al momento de llegar, les prohíben participar en actos públicos, sostener relaciones de amistad y relaciones con otras personas que no piensen como dicta el Gobierno cubano”, insistió la diputada.

El T-MEC entró en vigor julio de 2020 como una versión mejorada del acuerdo anterior convenio, antes que López Obrador llegara a la Presidencia mexicana. El convenio elimina aranceles a las exportaciones entre México, EEUU y Canadá, fomenta la inversión, el libre comercio y la generación de empleos.

“Si un país negocia con EEUU tiene que respetar los Derechos Humanos. Si López Obrador ignora el pedido pone en peligro el T-MEC, lo cual sería un gran problema para México”, recalcó Salazar.