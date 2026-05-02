Descarta Inzunza pedir licencia tras acusaciones de EU por narcotráfico

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El senador sinaloense negó los señalamientos y aseguró que permanecerá en su cargo mientras se esclarecen los hechos.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El senador Enrique Inzunza Cázarez reapareció públicamente para rechazar las acusaciones en su contra formuladas por autoridades de Estados Unidos y confirmó que no solicitará licencia a su cargo en la Cámara Alta.

El legislador, originario de Sinaloa, enfrenta señalamientos ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas, en un caso que también involucra a otros funcionarios de esa entidad, incluidos el gobernador Rubén Rocha Moya y autoridades municipales y policiales.

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Pese a la gravedad de las acusaciones, Inzunza sostuvo que continuará en funciones, al argumentar que fue electo para representar a la ciudadanía sinaloense en el Senado.

“Son imputaciones falsas y dolosas”, afirmó.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado la detención de los implicados con fines de posible extradición, lo que ha generado tensión política y jurídica en torno al caso.

El senador reiteró que las acusaciones carecen de sustento y confió en que la Fiscalía General de la República atenderá el caso, al señalar que las autoridades mexicanas podrán responder a los señalamientos provenientes del extranjero.

Asimismo, indicó que se encuentra en Sinaloa y descartó cualquier intención de evadir la situación legal, al asegurar que no tiene motivos para ocultarse.

En el contexto legal, se recordó que como senador cuenta con inmunidad procesal, conocida como fuero, lo que implicaría un procedimiento legislativo previo en caso de que se busque su desafuero para enfrentar cargos penales.

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