Reafirma Sheinbaum defensa de la soberanía durante inauguración de ecoparque en Palenque

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La presidenta destacó el papel del pueblo en la fortaleza del país y anunció obras de infraestructura y apoyos educativos en Chiapas.

Palenque, Chis. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó la defensa de la soberanía nacional al asegurar que ningún gobierno extranjero puede intervenir en territorio mexicano, durante la inauguración del Ecoparque “La Ceiba” en este municipio.

“Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio, porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria”, expresó.

Durante el acto, la mandataria subrayó que la fortaleza del país radica en su población y en los principios históricos que han guiado a México desde la Independencia hasta la actualidad. En ese contexto, sostuvo que el actual gobierno mantiene una relación directa con la ciudadanía, a la que definió como eje de la transformación política en curso.

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El nuevo Ecoparque “La Ceiba” fue presentado como un espacio que resalta la herencia cultural del mundo maya y promueve la sostenibilidad ambiental. El complejo cuenta con un 80 por ciento de áreas verdes, infraestructura con energía solar, sistema integral de residuos, tratamiento de agua y dos biodigestores, además de ciclopista, trotapista y espacios para movilidad sustentable.

En materia de infraestructura, Sheinbaum informó que supervisó los avances de la interconexión del Tren Maya de carga con el Tren Interoceánico, una obra estratégica de 21 kilómetros que busca consolidar a Palenque como punto de enlace logístico entre el norte y el sur del país.

Asimismo, anunció que en coordinación con el gobierno estatal se licitará la construcción de la carretera Palenque-Ocosingo, proyecto que busca mejorar la conectividad regional. También adelantó que se implementarán las Becas Gertrudis Bocanegra dirigidas a estudiantes que ingresen a la universidad.

“Hoy hay un pueblo empoderado y un gobierno que sirve al pueblo de México”, agregó.

Por su parte, autoridades estatales destacaron el valor simbólico de la ceiba en la cultura chiapaneca, al considerarla un elemento que representa conexión, identidad y continuidad histórica en la región.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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