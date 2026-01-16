Acerca J+ jornada de descuentos y regularización a Plaza Las Torres

Publicidad - LB2 -

La JMAS atendió a cientos de usuarios con horarios ampliados y condonaciones de adeudos; anunció nuevas fechas en la zona de Soriana Aztecas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez llevó a cabo la jornada “La J+ cerca de ti” en Plaza Las Torres, donde cientos de usuarios acudieron para regularizar sus cuentas y acceder a descuentos significativos en adeudos.

La atención se brindó el viernes 16 de enero, de 10:30 a 18:30 horas, en el estacionamiento del centro comercial ubicado en el cruce de avenida de las Torres y Ramón Rayón. La dependencia informó que la jornada continuó el sábado en el mismo sitio, de 9:30 a 13:00 horas, para facilitar el acceso a quienes no pudieron acudir el primer día.

Entre los beneficiarios se reportó el caso de Rafael López, vecino de la colonia Valle de los Olivos, quien logró una reducción superior al 90% de un adeudo acumulado.

“Pues debía 200 mil pesos y me quedó en 10 mil; se me hizo muy bien este nuevo horario porque no tenemos que llegar tan temprano, ahora sí ya borrón y cuenta nueva”.

La JMAS explicó que la ampliación de horarios responde a instrucciones del director ejecutivo, Marco Licón, con el objetivo de atender a personas que, por motivos laborales, no pueden acudir entre semana a las oficinas del organismo operador.

Asimismo, la dependencia anunció nuevas jornadas para la zona de Soriana Aztecas, donde el viernes 30 de enero se brindará atención de 10:30 a 18:30 horas, y el sábado 31 de enero, de 8:30 a 13:30 horas, en el centro comercial ubicado sobre boulevard Zaragoza.

De acuerdo con la JMAS, estas jornadas buscan facilitar trámites, ofrecer alternativas de pago y ampliar la cobertura de atención mediante esquemas itinerantes en distintos puntos de la ciudad.

