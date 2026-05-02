Solicita alcalde de Culiacán licencia tras ser señalado por EU en caso de narcotráfico

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Juan de Dios Gámez deja el cargo y designan a Ana Miriam Ramos como alcaldesa sustituta

Culiacán, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó licencia temporal al cargo luego de ser incluido en las acusaciones del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La solicitud fue presentada ante el Cabildo a través de un escrito, lo que derivó en una sesión extraordinaria donde se aprobó su separación del cargo y se designó a Ana Miriam Ramos Villarreal como alcaldesa sustituta.

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Gámez es uno de los diez funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades estadounidenses, junto con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, en una investigación por delitos relacionados con narcotráfico y armas.

Horas antes de formalizar su salida, el edil había señalado que no contemplaba pedir licencia; sin embargo, posteriormente se concretó la decisión en medio de las indagatorias en curso.

La solicitud busca facilitar las investigaciones que llevan a cabo autoridades mexicanas tras los señalamientos internacionales.

Durante la sesión de Cabildo, realizada por la noche, se abordó como único punto la licencia del alcalde, tras lo cual Ramos Villarreal, quien se desempeñaba como síndica procuradora, rindió protesta de inmediato.

El movimiento ocurre en paralelo a la licencia solicitada por el gobernador Rocha Moya, en un contexto de presión política y judicial derivado de las acusaciones presentadas en una corte de Nueva York.

El caso mantiene abiertas las expectativas sobre otros funcionarios señalados, como el senador Enrique Inzunza, quien hasta el momento no ha anunciado una decisión similar.

La designación de la alcaldesa sustituta busca garantizar la continuidad administrativa en el municipio, mientras avanzan las investigaciones que han escalado a nivel internacional y mantienen bajo escrutinio a autoridades de Sinaloa.

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