Solicita Rocha Moya licencia como gobernador de Sinaloa tras acusaciones de EU

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El mandatario busca facilitar investigaciones mientras rechaza vínculos con el crimen organizado

Culiacán, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal al cargo ante el Congreso del Estado, en medio de las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La decisión fue dada a conocer a través de un mensaje público, en el que el mandatario señaló que su separación del cargo tiene como objetivo facilitar las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR).

“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra… carecen de veracidad y fundamento alguno”, expresó.

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El caso surge luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios, relacionada con delitos de narcotráfico y armas.

El gobernador afirmó que enfrentará el proceso conforme a derecho, al tiempo que calificó los señalamientos como “falsos y dolosos”, asegurando que su trayectoria respalda su actuación pública.

“Presenté la solicitud de licencia temporal… con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas”, señaló.

Rocha Moya sostuvo que su decisión responde a una convicción institucional para permitir que las autoridades actúen sin interferencias desde el Poder Ejecutivo estatal.

La solicitud deberá ser analizada por el Congreso de Sinaloa, que determinará el procedimiento a seguir durante la ausencia del titular del Ejecutivo.

En paralelo, el Poder Legislativo estatal activó el mecanismo para designar a un gobernador interino, con el fin de garantizar la continuidad administrativa.

Entre los perfiles que comienzan a mencionarse en el entorno político destacan figuras del actual grupo en el poder, en un escenario que se cruza con la ruta electoral hacia 2027.

La licencia se da en un contexto de presión política y judicial, donde el caso ha escalado a nivel internacional y se mantiene como uno de los episodios más relevantes en la agenda pública nacional.

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