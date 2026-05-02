Promueve JMAS cultura del agua con visita escolar a planta tratador

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Estudiantes de secundaria conocieron el proceso de saneamiento y reúso del agua en la Planta Norte.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) recibió a estudiantes de secundaria del Colegio Hispano Inglés en un recorrido por la Planta Tratadora de Aguas Residuales Norte, como parte de sus acciones de educación hídrica.

Durante la visita, alumnos de tercer grado conocieron el proceso completo del tratamiento del agua, desde su ingreso hasta su reutilización en áreas verdes, con el objetivo de fomentar el uso responsable del recurso.

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Personal del área de operación y calidad explicó las distintas etapas del saneamiento, destacando la fase de clarificación, donde los estudiantes observaron la presencia de fauna como aves, insectos y otros organismos, lo que refleja condiciones adecuadas en el agua tratada.

“Es la importancia de reconocer que el agua es algo fundamental, es vida, y para tener todos los cuidados que se requieran con ella”, señaló personal durante el recorrido.

La JMAS indicó que este tipo de actividades buscan fortalecer la conciencia sobre el cuidado del agua, promoviendo prácticas como evitar el desperdicio y la contaminación.

Asimismo, el organismo reiteró la invitación a instituciones educativas de distintos niveles para participar en recorridos guiados y conocer de manera directa el funcionamiento de las plantas tratadoras en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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