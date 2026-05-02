Designa Congreso a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa

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Asume el cargo tras la licencia de Rubén Rocha Moya en medio de investigaciones por señalamientos de EU.

Culiacán, Sin. (ADN/Staff) – El Congreso de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina del estado, luego de aprobar la licencia temporal solicitada por Rubén Rocha Moya, quien se separó del cargo en el contexto de investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La designación se formalizó este 2 de mayo, tras la ausencia del titular del Ejecutivo por un periodo mayor a 30 días, lo que activó el mecanismo constitucional para nombrar a un relevo provisional.

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“El pueblo de Sinaloa es mucho pueblo”, expresó Bonilla al rendir protesta.

La nueva mandataria interina señaló que asume la responsabilidad en un momento complejo, marcado por la presión política y judicial derivada de las acusaciones emitidas por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y otros funcionarios.

Durante su primer mensaje, Bonilla manifestó su respaldo al gobernador con licencia y aseguró que la administración estatal mantendrá la continuidad de las políticas públicas vigentes.

“Saldremos adelante con creces”, afirmó.

El relevo ocurre mientras la Fiscalía General de la República desarrolla investigaciones relacionadas con los señalamientos provenientes del Distrito Sur de Nueva York, en un caso que ha escalado a nivel bilateral.

Yeraldine Bonilla cuenta con formación en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa y ha ocupado diversos cargos en la administración pública estatal, incluyendo funciones en áreas de desarrollo y seguridad.

También se desempeñó como diputada local por Morena en el Congreso de Sinaloa, lo que la vincula directamente con el grupo político en el poder en la entidad.

Su nombramiento busca garantizar la estabilidad institucional del estado, mientras se resuelve la situación legal del gobernador con licencia y avanzan las investigaciones en curso.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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