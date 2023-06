Discuten Riggs y Lozoya durante gira de Dante Delgado en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Miguel Riggs Baeza acusa a Alfredo Lozoya de excluirlo de la visita del líder nacional de MC a Chihuahua. ¡Video revelador muestra el enfrentamiento!

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – En un incidente que no pasó desapercibido, el ex candidato a la alcaldía de Chihuahua, Miguel Riggs Baeza, expresó su indignación por no haber sido invitado a las actividades del líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, durante su visita a la capital del estado.

Un video que circula en las redes sociales evidencia el enfrentamiento ocurrido entre Riggs y Alfredo Lozoya, donde el ex candidato reclama su exclusión de dichos eventos.



La disputa se dio en medio de la visita de Dante Delgado a la ciudad de Chihuahua, y en el video se puede observar a Miguel Riggs confrontando a Alfredo Lozoya, acompañado por diversas personas, incluyendo al diputado local Francisco Sánchez. Afortunadamente, la intervención de otras personas presentes evitó que la discusión se saliera de control.

A pesar del reclamo de Riggs Baeza, Dante Delgado se mantuvo distante durante todo el incidente, continuando su camino junto a los demás involucrados. El video, que se ha vuelto viral en las redes sociales, ha generado una ola de comentarios y especulaciones sobre las razones de la exclusión del ex candidato a la alcaldía en la gira del líder nacional de MC.

Este incidente pone de manifiesto las tensiones y rivalidades políticas dentro de Movimiento Ciudadano en Chihuahua. Aunque las razones detrás de la exclusión de Riggs Baeza aún no han sido reveladas, el video ha generado polémica y ha reavivado la atención sobre las luchas internas en el partido político.