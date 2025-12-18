Exhorta Dirección de Salud a moderar consumo de alimentos y alcohol en fiestas decembrinas

Publicidad - LB2 -

Autoridades municipales llaman a prevenir riesgos a la salud durante la temporada de convivios

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Ante el incremento de convivios y reuniones propias de la temporada decembrina, la Dirección de Salud del Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a evitar excesos en el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas, con el objetivo de prevenir afectaciones a la salud durante estas fechas.

La titular de la dependencia, Daphne Patricia Santana Fernández, explicó que en este periodo es común relajar los hábitos cotidianos, lo que puede derivar en conductas de riesgo que impactan directamente en el bienestar físico, por lo que recomendó disfrutar las celebraciones con responsabilidad y equilibrio.

La funcionaria advirtió que el consumo elevado de alcohol puede provocar intoxicaciones, accidentes, alteraciones en la conducta y daños al hígado y otros órganos, situaciones que tienden a incrementarse en estas fechas y que pueden evitarse con medidas preventivas.

Asimismo, señaló que la ingesta excesiva de alimentos con alto contenido de grasas y azúcares puede generar aumento de peso, malestares digestivos y complicaciones cardiovasculares, especialmente en personas con padecimientos previos.

Santana Fernández subrayó que mantener una alimentación balanceada, respetar los horarios de descanso y limitar el consumo de alcohol contribuye a fortalecer el sistema inmunológico y a reducir la probabilidad de enfermedades comunes durante el invierno.

Hizo énfasis en la necesidad de prestar especial atención a niñas y niños, personas adultas mayores y quienes viven con enfermedades crónicas, al tratarse de grupos que requieren mayor vigilancia y cuidados adicionales durante las celebraciones.

La Dirección de Salud reiteró que, en coordinación con las acciones impulsadas por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, se mantiene el compromiso de promover hábitos responsables y la prevención como ejes fundamentales para el bienestar de las familias juarenses en esta temporada.

